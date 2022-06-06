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【創科規劃】港創科發展不能只靠錢　青科院籲重視科研「軟實力」

社會 06:00 2022/06/06

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（左起）香港青年科學院產業合作夥伴委員會主席鄭子劍、政策倡議委員會主席呂愛蘭、院長岑浩璋、外展委員會主席馬桂宜。（陳梓蔚攝）

創科離不開「官產學研」，香港青年科學院（青科院）院長岑浩璋認為，來屆政府要發展創科，資源要用得其所，除改善硬件外，亦要提升科研「軟實力」，「吸引科研人才有4個因素，錢只是其中一個」。青科院產業合作夥伴委員會主席鄭子劍則稱，現時本港不乏深度科技（Deep Technology）科研人才和成果，但受制於產能轉化配套不足，令不少成果只能留於實驗室內，未能「落地」。

候任特首李家超在政綱中提出，將香港發展成國際創新科技中心。岑浩璋認為，下屆政府要令創科種子結果，不能單純將資源投放至單一項目，而是要激活整條創科產業鏈，包括人才培育、吸引科技人才、提升產業轉化能力和提升科研「軟實力」。

「為何我們（科研界）好像經常要用很多錢？因為當科研生態未成熟，只能靠錢去吸引人才來港，但如果創科產業鏈做得好，即使用錢不多，仍會有人來。」岑浩璋解釋，科研人才會受4個因素吸引，收入只是其中一項，其餘還包括行業發展前景、獨特研究儀器與人才交流的平台。

鄭子劍補充，要改善行業發展前景，增加產能轉化人才至為重要。他表示，現時協助申請專利和開設公司的專才，集中於金融科技類別，當本港深度科研學者研究有成果，要自行申請專利時往往遇上障礙，「例如中外申請專利方式有別，即使學者成功申請歐美專利，但由於不諳內地行文和程序，往往會滑鐵盧，令創科成果難以落地。」

此外，岑浩璋和鄭子劍認為香港缺乏創科交流平台，「外國進行科研討論的途徑很多，自媒體、期刊、主流媒體都是平台，但香港就甚少人感興趣。」岑浩璋認為，香港欠缺具影響力、知名的本地科研刊物，未來政府可考慮推動，提升科研「軟實力」。

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記者：陳梓蔚

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