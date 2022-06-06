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【封區檢測】太古城翠湖臺鄱陽閣無發現陽性個案　有3人未強檢【不斷更新】

社會 14:54 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

(曾耀輝攝)

本港第五波疫情持續，政府將多幢大廈列為「受限區域」，在內的人士須留在其處所並接受強制檢測。

【13:56】太古城翠湖臺鄱陽

政府共檢查了225名受檢人士的檢測報告，發現有3人未進行強制檢測，已向他們發出強制檢測令。

【07:48】太古城翠湖臺鄱陽閣無發現陽性個案

太古城翠湖臺鄱陽閣約450名身處「受限區域」內的人士接受檢測，當中沒有發現陽性檢測個案。
　　
此外，政府亦在「受限區域」內派員到訪218戶，當中50戶在過程中沒人應門，政府會採取措施跟進。

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責任編輯：TOPick 港聞組

 

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