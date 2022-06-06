【打擊毒品】警破尖沙咀兩毒窟檢逾百萬元毒品　10人涉販毒被捕

▲ (警方`fb直播截圖)

警方搗破尖沙咀一個毒品倉及一間無牌酒吧，10人涉嫌販毒被捕。

油尖警區反三合會行動組人員根據線報及經深入調查後，於6月4日凌晨約零時展開打擊毒品行動，突擊搜查尖沙咀山林道一懷疑無牌酒吧，檢獲約63克懷疑含有四氫大麻酚的煙油、約1043包、重約57公斤並懷疑含有四氫大麻酚的糖果、約17克懷疑大麻花及小量懷疑霹靂可卡因，市值共約74萬元。



人員拘捕一名39歲本地男負責人，涉嫌「販毒」、「無牌售賣酒類飲品」及違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章）。場內另外五男兩女，年齡介乎二十至四十四歲，則涉嫌「販毒」、「在沒有領有酒牌的處所飲酒」被捕，他們亦違反《預防及控制疾病（規定及指示）（業務及處所）規例》（第599F章），遂向他們發出定額罰款通知書。該名男負責人現正被扣留調查，而其餘5男2女則獲准保釋，並須於七月上旬向警方報到。



同時，人員突擊搜查於油麻地彌敦道一酒店房間，在該房間內檢獲約230克懷疑霹靂可卡因、約22克懷疑「冰」毒、小量懷疑大麻、一批懷疑毒品包裝工具及吸食工具，毒品市值共約35萬元。房間內一名58歲本地男子及一名28歲本地女子，涉嫌「販毒」及「管有任何適合於及擬用作吸食、吸服、服食或注射危險藥物的管筒、設備或器具」被捕。被捕男女現正被扣留調查。



警方強調，對所有毒品活動均採取零容忍態度，會繼續進行打擊行動。警方重申，販毒屬嚴重罪行，根據香港法例第134章《危險藥物條例》，一經定罪，最高可判處罰款500萬元及終身監禁。



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責任編輯：余思嵐