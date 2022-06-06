【MIRROR演唱會】ViuTV高層金廣誠致電了解「前夫」行動　版主強調無意分化鏡粉

▲ 「前夫」宣布永久關閉專頁後，收到ViuTV高層金廣誠電話了解。

人氣男團MIRROR將於7月、8月假紅館舉行演唱會，由於大會宣布以「實名制」公開發售門票，加上網站沉淪不少鏡粉（MIRROR粉絲）未能進入，令大批粉絲感到不滿。

其中擁有超過35萬人追蹤的社交平台專頁「我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組」成為苦主集中營，當中開設此專頁的「前夫」版主鬧爆：「你當鏡粉係ATM係水魚，錢係要賺，但食相唔係咁難睇掛。」

同時更宣布會在MIRROR開騷後永久關閉專頁：「我對今次Mirror演唱會嘅安排感到極度不滿，為此，我宣布將會於Mirror演唱會後永久關閉『我老婆嫁左比Mirror導致婚姻破裂關注組』。感謝各位喺呢一年時間嘅關注及支持，同埋我兩位有咩事都撐我嘅Admin。」

【MIRROR演唱會】鏡粉老公將永久關閉專頁 前夫版主：感謝呢一年嘅關注及支持

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反應兩極

事件即起外界關注，不過反應好壞參半，有網民支持版主做法，認同狂賺鏡粉錢是實話；有網民則認為版主趁機向ViuTV「勒索」MIRROR演唱會門票。

事隔數天，版主在昨天（6月5日）發文，透露「關閉專頁」引起ViuTV高層金廣誠關注，對方更親自致電給版主了解，版主留言寫道：「我好appreciate佢（金廣誠）咁快去正視同埋主動聆聽問題，如果比（畀）著係其他台，可能佢又報警話比網民欺凌喇，至於後續係點就留待大家自己觀察。」

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出價6位數買專頁

版主續指自己收到訊息有人出價6位數購買專頁：「Sorry出手太低喇，出5億我就賣啦，我送埋我個個人ac比（畀）你都仲得。（有留言話好多人話金生要買我個group，我嚴正聲明，唔係呀）」

不過他表示堅持在MIRROR演唱會後關group，並稱：「預計閂group之後會有其他group應運而生，請各位注意網絡安全，現階段我無打算會再開第二個group。」

版主並強調，無意去放大事件或分化鏡粉，從頭至今也希望大家開心，並向MIRROR 12位成員表示：「如果我有幸造成你哋嘅困擾，我心感抱歉，請你哋好好準備演唱會，唔好令入場嘅觀眾失望，唔好浪費我老婆嘅心機，你張飛真係好難搶㗎。」