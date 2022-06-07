【黃雨警告】天文台凌晨發出黃色暴雨警告信號

▲ 本港地區今日天氣預測 短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴。(資料圖片)

天文台在今日（7日）凌晨3時45分發出黃色暴雨警告信號。

天文台6日表示，預料強陣風吹襲香港。如身處室外，請儘快到安全地方躲避。 在下午12時25分，赤鱲角錄得每小時超過70公里的強陣風。

【10:11】

天文台表示，本港受西南季候風影響，昨晚有雨區已發展，雨勢不大。廣東沿岸上空雲層相當鬆散，預計有驟雨外，亦可見到陽光，不過廣東北部有厚實雲帶，與一道低壓槽相關，低壓槽將慢慢靠近本港，隨後天氣變得不穩定。位於珠江口一帶的雷雨正逐漸靠近，預料未來一兩小時影響本港，市民應提高警覺。

天文台指，未來一至兩日，梅雨槽會逐漸靠近廣東沿岸，根據最新的電腦模式預測，梅雨槽會在本周中至後期於廣東沿岸至南海北部徘徊。如果梅雨槽於沿岸停滯不動，本港的大雨天氣會持續較長時間。假如梅雨槽移至沿岸以南海域，大雨則會主要影響南海北部。

天文台預測今日本港地區短暫時間有陽光及炎熱，亦有幾陣驟雨及雷暴，吹和緩至清勁西南風。展望未來數日天氣不穩定，間中有大驟雨及狂風雷暴。

根據9天天氣預報，明天起密雲，有大驟雨及狂風雷暴。周六大致多雲，有幾陣驟雨，早上有雷暴。周日大致多雲，有幾陣驟雨，日間短暫時間有陽光。

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責任編輯：余思嵐

