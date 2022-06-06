【關心妍演唱會】遺憾跟亡父相處太短　Jade獲鄭秀文暖心鼓勵：20年唔容易

▲ 關心妍演唱會邀來鄭秀文任嘉賓。

《關心妍 Jade Kwan 約 20週年演唱會》兩場演唱會昨晚結束，Jade除邀得一同出道的「緋聞男友」蕭正楠做足兩晚嘉賓，尾場更有天后鄭秀文力撐，二人合唱《上帝早已預備》，Sammi亦對關心妍作出鼓勵。

第二場不少圈中名人到場支持，包括何超雲、鄧萃雯、許廷鏗、林欣彤等等。Jade盡騷音樂才華，自彈自唱鋼琴外，更從台頂吊下色士風演奏。而囡囡心心亦擔任個歌嘉賓，母女檔合唱《SMILE》，囡囡還在台上打筋抖囡。昨晚臨落台前，Jade和女兒向老公送上驚喜：「我想借大家嘅歌聲一齊同佢唱Happy Birthday，因為佢為咗我呢個騷勞心勞力，我想全場為佢大合唱！」而囡囡落台前更話「I Love you爸爸」，搞到老公楊長智面都紅晒！

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在兩場演出，Jade演唱《原諒的力量》時，她多謝媽媽的養育之恩，單親家庭長大的她，罕有談及對離世爸爸的感覺：「舊時我都好嬲佢，點解要走咗去，但後來我都放低咗去見翻佢，但係好快佢就離開咗。我唔知佢有冇睇過我嘅演唱會，因為我冇邀請過佢，但今晚我想送呢首歌比佢聽。」

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Encore時段，關心妍再向樂迷送上驚喜，她邀請鄭秀文擔任嘉實，當Sammi出場時全場尖叫，二人隨即合唱《上帝早已預備》，Jade台上笑言好夢幻，更邀請對方自拍留念。

Sammi：我30年都唔容易

而Sammi就話被Jade誠意打動，所以答應做嘉賓：「恭喜你啊，20周年演唱會真係好唔容易㗎，我作為歌手，都覺得越有經歷嘅歌手，越少空間進步、越難搵新鮮感比觀眾，真係唔容易。今次你仲寫咗張卡比我，講呢個騷嘅心路歷程，我覺得好感動，我明20年好艱難，我30年其實都好艱難㗎，所以唔好放棄啊，OK？」

Jade就話自己聽對方歌曲成長，Sammi笑言大家都「差唔多大咋嘛！」當Sammi落台前講笑話即將開個唱，叫Jade都入場支持，令觀眾捧腹大笑。

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當Jade唱畢《你有心》，演唱會隨即完結，但歌迷大叫Encore堅持留低，令Jade再折返舞台：「你地仲未走啊？我地真係冇準備㗎，再唱多次得唔得啊？不如唱多次《放生》，咁我行近啲唱啦！」

完騷後Jade接受傳媒訪問，她表示感激老公背後支持，所以特意送上驚喜：「因為我都忙緊個騷，佢都叫我唔好幫佢搞生日，咁唔可以唔表示嘅，所以今朝佢出咗門口，我就同個囡夾計唱生日歌，好在囡囡都守到秘密，又記到啲稿！」她表示邀請蕭正楠做嘉賓，對方一口答應支持：「佢連續做我兩日嘅嘉賓，所以好多謝佢。」