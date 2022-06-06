【大學選科】呻選讀乞食科奮鬥幾年人工僅15K 　中大碩士畢業生：有兩餸飯食要感恩

▲ 嘗試轉工，或許會有幫助。

一名中大社會科學系碩士畢業生出來工作後，發現人工不似預期，近日在網上群組狂呻指自己選讀了乞食科，已經工作了幾年，但人工只得15K，生活捉襟見肘，扣除基本開支根本所剩無幾，但如果突然病了要看醫生，更會入不敷支，出現赤字，加上還要還學債，每月只靠消費券維生。

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樓主向網民表示:

唔好對擁有大學學歷抱太大期望，尤其是我哋呢啲非專業兼乞食科畢業，有degree等於冇degree，學歷和學債只是人生的負累。

樓主建議，選了「乞食科」的同學不應介意做低薪的工作，因連找到一份工都是十分困難。現時學歷嚴重通脹加僱主不認可的情況下，作為social science畢業生能夠有工返，有兩餸飯食，即使生活質素欠佳，也應該要感恩。

不過他認為，仍可有改變人生的方法，就是要考個牌：「由選擇讀Social science的一刻開始，應該有心理準備是要乞食的。想改變現況，唯有考番個牌重新開始」。

樓主的貼文引來大批網友留言，有人就助樓主轉工，表示自己請緊人出價高過15K，但仍然未請到，條件只是有手有腳準時返工唔怕悶就得。有人就覺得「唔好太期望學以致用，搵條自己願意為佢『瞓身』嘅跑道，起碼對得起自己。」、有網民覺得樓主先要搵到自我價值「人必自侮，然後人侮之，無法找到自己價值的人，讀什麼書都沒用」。

有網民就表示出來工作要看際遇和與人溝通的能力，學歷只是一張入場券：

學歴只是給你一張入場券，之後就看能力，不止工作，更重要是能否與人相處/TeamWork 表現/有冇凡事計較/有冇自動自覺處理好細節…等等等等。讀書辛苦咁多年交咗咁多學費，點解要叫乞食科咁唔尊重學科裏面嘅人同埋自己嘅努力？負面同埋怨幫唔到。

都有同樣Social Science畢業的網民就鼓勵樓主，叫他不要灰心：

有啲專業雖然要由低做起，但年資及經驗一樣可以成就未來發展，去到某一個職級，有個Master Degree就會有分別，e.g. PR & Marketing, 利申：我也是Social Science 畢業。頭幾年切忌同人比，起步順利也不代表一切，加油！

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責任編輯：王明芳