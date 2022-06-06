【移民英國】移英港人抱怨醫療服務　家中老人受傷救護車等足4小時

▲ 移英港人抱怨醫療服務，家中老人受傷救護車等足4小時。

近年香港掀起移民潮，英國是其中一個熱門國家。日前有移民英國的港人在網上發文，抱怨當地的醫療服務，指早前家人受傷，召喚救護車，足足等了4小時，嘆「如果等救人命，應該救唔切」，貼文引起網民熱議。

事主於Facebook群組「英國香港人生活交流區」發文分享親身經歷指，家中的老人家在餐廳工作時，不慎被地上油漬滑倒，整個人跌倒，頸椎痛、腰痛、胸口痛，遂致電NHS（National Health Service，英國國民保健服務），

廣東話翻譯職員問佢情況都問半小時，又稱1小時內，會有白車到場，但架車4小時後先到我哋家。

救護車在清晨4時左右到達事主家中，安排傷者送院檢查，最終在5時半前到達醫院，但等到早上8時許，醫生才出現，先後進行了全身掃描檢查、照心電圖、抽血、留小便等，事主形容「檢查呢方面係完善嘅」，但登記取藥後，又要等待45分鐘，完成所有程序後，離開時已經11時許。

英國醫療服務唔差，但效率實在慢，如果等救人命，應該救唔切，純粹個人分享，唉。

貼文引起網民討論，不少人都同情事主的遭遇，希望其家人盡早康復，「四個小時白車先到真係幾難接受」，但亦有人認為即使在香港輪候急症室服務，亦要等待一定的時間，「等得耐都無可厚非，全世界都係咁」、「唔好比較會開心啲」。

最新影片：

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。立即下載︰bit.ly/34FTtW9

TOPfit 推出食物資料庫，搜羅本地多間餐廳及逾千款食物營養標籤，令您食得有營又健康。立即查看：bit.ly/2UJP4dx

責任編輯：羅嘉欣