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【美食速報】牛川日本直送A5和牛放題每位458元　提前訂座送價值499元原隻龍蝦刺身船

休閒消費 11:41 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

牛川日本直送A5和牛120分鐘放題每位$458。(餐廳提供)

位於銅鑼灣的新餐廳牛川日本和牛專門店，在岩手縣擁有自家養殖黑毛和牛農場，同時獲得黑樺牛農場專利，以及飛驒牛、熊本和牛產地證明書。

黑松露燒牛肉他他也是必吃追加之物。(餐廳提供)

先以尊貴日本和牛放題精選為主打，10 款和牛燒肉包括：A5 熊本黑毛和牛牛肩胛、A5 熊本黑毛和牛牛頸脊、A5 熊本黑毛和牛 牛五花、A5 牛匠岩手黑毛和牛 牛小排、A5 牛匠岩手黑毛和牛 牛冧、A5 熊本黑毛和牛 稀有汁燒千本筋、A4 牛匠黑毛和牛 牛肩梅花、A4 牛匠黑毛和牛 後腰肉、A4 熊本黑毛和牛壺漬牛肋條，以及一款日本 A5 飛驒和牛沙律，在燒肉期間搭配酸甜醬汁的沙律，份外清新可口。

    點擊圖片放大
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每位成人價錢$458、小童$258位(需加一)，大優惠還於新張期內由即日至9月30日前，4人同行、並提前兩日訂座惠顧「尊貴日本和牛放題」的客人，更可免費獲贈價值$499 的原隻龍蝦刺身船一客，CP值完全爆標！

美味備忘貼士，記得要追加必點A5熊本黑毛和牛玉子燒、黑松露燒牛肉他他、飛驒牛刺身等等菜式，全令人食指大動。

地址：銅鑼灣謝斐道496號金利文廣場3樓
電話：2117 4267 或 WhatsApp 6263 4976
營業時間：午市 11:30am-4pm、晚市 5pm-12am

記者：郭秀芳

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