【車CAM直擊】校巴轉彎太平門突打開　學童即彈起避過跌出車外

▲ (影片截圖)

網上流傳一段行車紀錄儀的片段，有校巴行駛途中，車後的太平門突然打開，當時坐在尾座的學童立即彈起，才沒有跌出車外。片主表示被嚇死，幸好小朋友沒有跌出來。

事發在上周四（2日）早上8時多，片段顯示有一輛校巴轉彎期間，太平門突然打開，當時坐在尾座的學童及時發現太平門的情況，即時站起身，才避過跌出車外。校巴司機得知太平門打開亦隨即停下，校巴上保姆關上太平門，司機亦落車查看情況。

影片在網上引來熱烈討論，令不少網民聯想到2019年太古城一名學童亦因校巴太平門打開而跌出車外事件。

我都係諗起年幾年碌落車個肥仔....

即時諗起之前太古保母車跌條肥仔出嚟

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記者：余思嵐