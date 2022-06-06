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【元宇宙】繼貝依霖後樂宜出寫真NFT　DJ女神讓社群投票選拍攝主題

娛樂 11:23 2022/06/06

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（左起）廖詠琪、凌淑庭、楊埕、樂宜、貝依霖、湯沛宜、黃淑瑩、李芷菱及王芷珊。

香港NFT項目「MENtaverse」在5月剛公布和性感女神貝依霖（Chantale Belle）合作，於第一階級推出限量300張獨特寫真NFT後，在6月又有新搞作。

「MENtaverse」參與ARTAVERSE於中環海濱的大型戶外「NFTx本地藝術展覽」，昨日（6月5日）在場內同時公布DJ女神樂宜將繼師姐Chantale後，在第二階段加入「MENtaverse」NFT項目，同場更有其他幾位一同簽約「MENtaverse」的藝員網紅。

當日除樂宜及貝依霖，出席活動還包括另外6位Men's Girl，包括廖詠琪（Tiffany）、凌淑庭（Shanne）、湯沛宜（ToTo）、黃淑瑩（Fion）、李芷菱（Camilla）及王芷珊（Lily）。

性感網紅DJ樂宜更為主辦方即席打碟，炒熱全場氣氛。

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全球DJ排行榜103位

今次加入「MENtaverse」成為Men's Girl的樂宜，除拍攝一系列的寫真還會走入discord與成員聊天，樂宜說：「曾經有啲粉絲話過我好Cool，其實唔係㗎哈哈，一傾到動漫、Marvel等話題，我就停唔到。」

是次在中環海濱的大型戶外「NFTx本地藝術展覽」上，樂宜更獲邀任大會其中兩日的音樂會做嘉賓DJ，樂宜說：「心情好興奮呀！香港好耐無戶外型的DJ表演，希望可以帶大家重獲音樂節的感覺。」

而去年首次代表香港DJ界參加DJ世界級選舉，並打入全球DJ排行榜103位的樂宜回想：「可以同好多大家熟識的百大DJ在網上直播一同演出，是個難忘經驗。最後獲得103位，令我驚喜萬分，始終香港區未有DJ入過150位排名，高興可以令其他國家都留意到香港DJ，希望可以再接再厲。」

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DJ元素融入NFT

至於樂宜今次為「MENtaverse」拍攝一系列寫真，她說：「會由主辦Discord社群投票，去揀選不同的主題，一直都想有突破，要靠他們幫我突破了。除DJ工作，還開始嘗試其他工作挑戰。」

她除將自己的DJ元素融入NFT，更指甚至可將其它興趣及心得，於社群直接互動分享。

撰文 : TOPick柴犬出動

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