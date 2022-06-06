  • 30°C
香港時間 : 2022606日 (週一) 13:04
靚太生活雜誌

會員專區

專題:至TOP節日全攻略

熱門關鍵字 : 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄
hket

你可能有興趣

最近搜尋全部刪除

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :
現在閱讀

主頁


TV


名家

投資


報章


專欄


知識

地產站


TOPick


中小企


iMoney智富


其他版本 :

【癌症篩查】大腸癌篩查難預防早期癌症　陳家亮：用非入侵性檢測更有效偵測惡菌

醫生診症室 12:36 2022/06/06

分享：

分享：

熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

大腸癌篩查難預防早期癌症，用非入侵性檢測法更有效偵測惡菌。

過去整個星期都感到忐忑不安，腦海經常浮現那位不幸因大腸癌離世的年輕女士。才四十出頭，美滿的小家庭從此成追憶。我不斷在想： 可以避免這個不幸的故事重演嗎？

腸癌是少數可以完全預防的癌症，最有效的方法就是定期進行檢查。雖然政府早年已為全港適齡市民提供大腸癌篩查計劃，可是只有大約百份之十的合資格人士願意接受檢查。

為什麼這麼多人不願意為自己防患於未然？現今的大腸癌篩查分開兩個步驟，先以大便隱血測試決定是否有需要進行大腸內窺鏡檢查。雖然這設計合乎成本效益而受多國廣泛採用，可是它的技術有相當缺點，因此減低這計劃的認受性。

假陰性

首先，大便隱血測試不能夠偵測早期癌症 ，它於第一期腸癌的靈敏度低於百分之十，正所謂「擲公字」比驗大便隱血更準確！ 因為瘜肉及早期腸癌往往都不會滲血，所以用隱血測試便會「走漏眼」。雖然大便隱血或可以偵測晚期腸癌，但往往發現一刻已需要動手術、化療或甚至為時已晚，所以現今的大腸癌篩查安排不能有效預防早期癌症。

假陽性

第二、大便隱血測試的假陽性非常普遍。很多情況例如痔瘡、肛裂、服用亞士匹靈、消炎止痛藥及薄血藥等都會令大便隱血測試出現假陽性，不少人因此做了大腸內窺鏡檢查，結果什麼問題也找不到。

新非入侵性檢測技術

其實現今醫學科技已發展了比大便隱血更精準的非入侵性腸癌檢測方法，例如偵測糞便中的致癌惡菌（gut microbiome markers）或腸癌的標誌物（tumor markers)。這兩種方法比大便隱血更有效偵測早期大腸癌，大大減少走漏眼（即假陰性）的機會。當然，兩種檢測方法也會出現假陽性的問題。

比較兩種先進的糞便檢測科技，我個人意見認為偵測糞便的致癌惡菌（gut microbiome markers）比腸癌的標誌物（tumor markers) 優點更多。因為只有前者可以預測大腸瘜肉及瘜肉復發，加上透過改善腸道惡菌失衡，我們有望減低患上腸癌的風險。相反，檢測由大腸癌釋放的標誌物只能預測癌症，對於檢測瘜肉及減低腸道致癌物就沒有特別作用。以上只是個人從事多年腸道微生態研究的意見，相信不同的專家或者有不一樣的見解。

始終大腸內窺鏡是最準確的方法，結合檢測與治療於一身。但我亦體諒很多人害怕或不合適照大腸。無論如何，我希望先進的非入侵性檢測方法可以鼓勵更多表面上健康、無徵狀的人士接受篩查，它的作用並不是要取替大腸鏡，而是分辨出高與低風險人士，一方面減少低風險人士照腸之苦，同時讓更有需要的人可以及早照大腸。預防勝於治療，終有一天我們會把腸癌變成歷史，令這可避免的惡疾從人間消失。

最新影片：

全文刊於陳家亮facebook，標題經TOPick編輯修改。

hket App已全面升級，TOPick為大家推出一系列親子、健康、娛樂、港聞及休閒生活資訊及Video。

立即下載：https://bit.ly/34FTtW9

撰文 : 陳家亮 中大醫學院院長

相關文章

【醫生手記】40歲婦突疲倦腹痛驚患第四期大腸癌　陳家亮：人生聚散如浮萍
09:28 2022/05/31
【醫生手記】40歲婦突疲倦腹痛驚患第四期大腸癌　陳家亮：人生聚散如浮萍
【癌症治療】港大醫學院研發大腸癌光控療法　可瞄準腫瘤釋放藥物減副作用
14:33 2022/03/23
【癌症治療】港大醫學院研發大腸癌光控療法　可瞄準腫瘤釋放藥物減副作用
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
13:48 2022/04/08
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期

你可能感興趣

【醫生手記】40歲婦突疲倦腹痛驚患第四期大腸癌　陳家亮：人生聚散如浮萍
09:28 2022/05/31
【醫生手記】40歲婦突疲倦腹痛驚患第四期大腸癌　陳家亮：人生聚散如浮萍
【癌症治療】港大醫學院研發大腸癌光控療法　可瞄準腫瘤釋放藥物減副作用
14:33 2022/03/23
【癌症治療】港大醫學院研發大腸癌光控療法　可瞄準腫瘤釋放藥物減副作用
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
13:48 2022/04/08
【大腸癌】女子不喜在公司如廁常忍大便致便秘　3日無屎屙無屁放揭患大腸癌三期
健康問題 大腸癌 癌症 痔瘡 治療 手術 壓力

最高瀏覽

【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
01:12 2022/05/21
【逆市創業】港隊球員劉子禮為籃球棄做消防　儲100萬3年開4餐廳︰做運動員唔一定無出路
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
10:13 2022/05/12
【投資秘技】牙醫變身投資達人曾輸千萬元東山再起　擁逾百物業點評股民兩大常犯錯誤
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元
16:15 2022/05/23
【創業追夢】為濕疹兒子製護膚品創出一盤生意　前教師媽媽售天然用品年銷200萬元