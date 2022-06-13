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【小學試題】小一中文搶分練習題答案　學習運用擬聲詞

中小學 00:00 2022/06/13

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小一中文搶分練習題答案。

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一.

1. 氣

2. 功

3. 拍

4. 響

5. 扶

6. 祥

7. 幸

8. 澡

二. 

1.(家明)(，)你會跟我去圖書館嗎(?)

2.妹妹問(：)(「)為甚麼天氣會這麼冷(?)(」)

3.姐姐愛上中文(、)數學(、)視藝和音樂課(。)

4.哥哥(，)這本圖書是不是你的(?)

5.星期天(，)我和(嘉怡)到(香港濕地公園)遊玩(。)

6.魚兒在河裏自由自在地游泳(，)真快樂啊(！)

7.昨日(，)爸爸和我到沙灘游泳(。)

8.今天的天氣怎樣(?)

三. 

1. 喵喵

2. 哇哇

3. 呼呼

4. 隆隆

5. 喔喔

6. 吱吱

7. 滴答

四. 

1. 妹妹穿了一條粉紅色的裙子。

2. 早上，媽媽給我一杯香甜的果汁。

3. 同學們在課室裏專心地上課。

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