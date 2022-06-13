【小學試題】小一中文搶分練習題答案 學習運用擬聲詞
中小學 00:00 2022/06/13
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一.
1. 氣
2. 功
3. 拍
4. 響
5. 扶
6. 祥
7. 幸
8. 澡
二.
1.(家明)(，)你會跟我去圖書館嗎(?)
2.妹妹問(：)(「)為甚麼天氣會這麼冷(?)(」)
3.姐姐愛上中文(、)數學(、)視藝和音樂課(。)
4.哥哥(，)這本圖書是不是你的(?)
5.星期天(，)我和(嘉怡)到(香港濕地公園)遊玩(。)
6.魚兒在河裏自由自在地游泳(，)真快樂啊(！)
7.昨日(，)爸爸和我到沙灘游泳(。)
8.今天的天氣怎樣(?)
三.
1. 喵喵
2. 哇哇
3. 呼呼
4. 隆隆
5. 喔喔
6. 吱吱
7. 滴答
四.
1. 妹妹穿了一條粉紅色的裙子。
2. 早上，媽媽給我一杯香甜的果汁。
3. 同學們在課室裏專心地上課。
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