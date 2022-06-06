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【美食速報】Bengal Brothers滋味印度街頭小食　擴大送餐速遞範圍至全香港島【內附連結】

休閒消費 11:45 2022/06/06

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Bengal Brothers 全新印度街頭小食系列 Double Egg & Cheese Roll ($98)。(餐廳提供)

雖說疫情放緩，但不少香港人亦慣性吃外賣，尤其上班族。如吃膩了燒味、中式兩餸飯的話，不妨試試 Grab-and-Go 熱點 Bengal Brothers 的全新印度街頭小食系列，齊齊味遊印度。

Bengal Brothers 把印度著名的街頭小食經典印度捲餅 Kati Rolls 為靈感，重點推介以加爾各答地區的雙層芝士蛋捲餅 Double Egg & Cheese Roll ($98)，以切碎的印度茅屋芝士、洋蔥與番茄為主要餡料，配上半溶的芝士與印度辣椒茄醬作為調味，適合作為早上與中午的開胃小吃。

另外瑪薩拉茶 Masala Chai ($40)以餐廳獨門香料秘方製成，將豆蔻及生薑等香料混合而成，入口帶濃郁辛香，飯後一杯茶，特別提神。

去年深受歡迎的孟買素食漢堡 Vada Pav ($70)亦強勢回歸。(餐廳提供)

還有去年深受歡迎的孟買素食漢堡 Vada Pav ($70)亦強勢回歸，此孟買素食漢堡是孟買著名的街頭小吃，在眾多的路邊小吃攤檔都能找到它的蹤影。用上烤過的麵包夾著香脆可口的炸薯波，加上印度酸辣醬、青辣椒、花生及蒜蓉提味，口感豐郁、集甜、酸、辣於一身。

印度檸檬梳打 Indian Lemon Soda (HK$40)實 在是炎炎夏日的不二消暑之選。(餐廳提供)

另外，餐廳的外賣服務將擴大送餐速遞範圍至全香港島。客人從 Bengal Brothers 網站下單，安在家中便可品嘗餐廳各式各樣的菜式包括印度捲餅、蓋飯、街頭小食與消暑飲料等。
亦歡迎蒞臨 Bengal Brothers 灣仔莊士敦道分店或中環 Basehall 分店與朋友用餐、享受下班後的微醺時光或自取外賣。

Bengal Brothers (Basehall 分店)
地址：中環康樂廣場1號怡和大廈B1樓
營業時間：周一至六 11am-9:30pm

Bengal Brothers (灣仔分店)
地址：灣仔莊士敦道6號
營業時間：11am-10pm
網站下單連結
Foodpanda連結

記者：郭秀芳

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