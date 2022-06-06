【上門打針】疫苗到戶接種服務熱線中心下周一起5天運作　聶德權指逾二萬人登記服務

▲ （公務員事務局提供）

政府呼籲未曾接種新冠疫苗的70歲或以上長者，或因病患或殘疾而行動不便人士，把握機會盡快透過「疫苗到戶接種服務」網站或查詢熱線（電話：5688 5234）登記上門免費接種疫苗服務。「疫苗到戶接種服務」熱線中心由6月13日起，星期一至五上午9時至晚上8時運作。

已登記服務的市民請留意，儘管熱線中心已在不同時段重複致電，仍有不少個案未能成功聯絡。熱線中心會以電話短訊通知已登記服務但未能成功以電話聯絡的市民，請他們留意短訊並盡快與熱線中心聯絡，跟進預約安排。



公務員事務局局長聶德權表示：「熱線中心由四月中旬運作至今，逾27000人已登記服務。熱線中心除接聽市民來電外，已聯絡約19萬名市民，包括領取社會福利署相關津貼而未曾接種疫苗的市民和經香港社會服務聯會轉介人士，協助他們登記接種疫苗。『疫苗到戶接種服務』於四月下旬順利展開後，已為近18 000人接種疫苗，而現時接獲的查詢已減少。」



另外，因應服務需求，位於黃竹坑的香港大學駐港怡醫院兒童社區疫苗接種中心將於六月十三日起，逢星期一、三、五改為向12歲或以上合資格人士提供復必泰疫苗接種服務，星期二、四、六和日則仍為5至11歲兒童接種復必泰疫苗。中心開放時間為每日上午十時至晚上六時。由明日（六月七日）起，12歲或以上人士可透過2019冠狀病毒病疫苗接種計劃專題網站預約該中心的接種服務，不設「即日籌」。



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責任編輯：余思嵐