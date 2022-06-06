【沙頭角碼頭】沙頭角鄉委會料3個月後可增接待人數　最快半年後開放整個沙頭角墟

▲ 沙頭角碼頭。（馮漢柱攝）

沙頭角禁區上周五（3日）起每逢周末及公眾假期，開放碼頭等地予本地遊旅行團，每日最多接待6團、共180人。沙頭角鄉事委員會主席李冠洪稱，過去3日所見，整體暢順，對本土居民影響好小，居民亦普遍歡迎，認為是重要的第一步；有旅客反映開放的區域太少，但指當局基於保安及區內設施不足，因此有此安排，預計第二階段才可逐步開放沙頭角墟。

李冠洪指，以他了解，沙頭角碼頭開放3個月後，如果運作順暢，第4個月開始每日接待人數或增加至500人，相信在不同時段抵步下可以應付；試驗計劃為期半年，正與保安局商討第二階段逐步開放沙頭角墟，期望半年後或一年後，會開放整個沙頭角墟。他又表示，因為涉及兩地政府，磋商需時，預計第二階段開放時，也不包括開放中英街。

香港旅遊促進會總幹事崔定邦指出，深圳鹽田區政府亦希望發展中英街旅遊，作為業界一份子，也希望在較後時間可開放中英街，如果香港居民可透過本地團進入中英街，會令沙頭角及離島行程更豐富。他補充，當局宣布開放沙頭角碼頭後，不少企業和團體也查詢包團，也有很多市民向旅行社查詢。

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記者：陳麗娜