天氣先生的退休生活 —— 梁榮武的精彩人生下半場

天文台前助理台長，第一代「天氣先生」梁榮武的人生上半場一直圍繞氣象科學及數據，十一年前開始探索未知的退休新階段，展開了相當精彩的人生下半場。不單由爸爸進階成外公，盡享湊孫帶來的天倫之樂，更獲得了不少意料之外的工作機會，可以運用自己的專業知識，為推廣氣象科學及環保出一分力。



有默契而沉默的愛，以行動支持家人



「我們家人之間有一種默契，不會用過多的語言來表達彼此的愛，但會放在心上，凡事都把家人放在第一位。」梁榮武總予人嚴謹專業的感覺；但談及家人時，卻盡顯愛護家人的溫柔一面。梁榮武婚後育有一女，雖說家人之間的感情不多宣之於口，他亦直言女兒是他的「心肝椗」。女兒自小到外地讀書，因此梁十分珍惜和她相處的時光，最難忘的是一次到德國公幹時，在英國讀書的女兒突然打電話來，說已在飛去探望他的途中。女兒窩心的舉動為他帶來莫大驚喜之外，更讓他明白家人的關愛往往不用溢於言表，而在乎行動：「在異地兩父女相逢團聚，感覺是特別溫馨的。」

▲ 梁榮武直言女兒從小至大都是自己的「心肝椗」，非常珍惜與她相處的時光。

到女兒成家立室，梁成為外公，家人之間的關心更是處處體現在生活細節。女兒婚後住在父母家附近，現在近乎每天也會見面吃飯，分享一天遇到的大小事。家人之間的默契，不言而喻；大家之間互相關顧的情懷，心中感受到的是最真、最深刻的：「不會經常說『很錫你』這類說話，但做的事情都反映出以家庭為先的心態，更勝於千言萬語。」因此現在父女二人雖然不像女兒年少時一樣，有很多聊天談心的時間，但卻焦點一致，都放在孫子身上。梁退休之後樂於照顧孫仔孫女，接放學、教功課，事事親力親為，過著忙碌卻滿足的生活。

▲ 成為外公的梁榮武不時照顧孫仔孫女，過著忙碌卻滿足的退休生活。

退休不是一個人的事 捉緊安穩理財之道



梁榮武退休超過10年，太太更退休了近四分一個世紀。二人留在家中，不論是生活習慣還是起居空間，都需要經歷一段「磨合期」。能夠享受各自的天地，才能在人生的下半場相互扶持。退休從來都不是一個人的事，家人在其中的角色不可或缺。梁退休後生活反而更為忙碌，退休不久便出任各種工作崗位，大學客席教授、專欄作家、電視節目主持等等，家人亦十分支持。各類工作不但延續梁的精彩人生，更為他帶來主動收入，不怕「坐食山崩」。



想像未來長遠的退休生活，梁榮武認為自己一直追隨平淡的生活，不希望有太大波動，一切順其自然：「現在沒有一定要做的事情，一世人已夫復可求。」比起個人追求，他更想把生活重心放在家庭：「孫仔孫女的童年時間很短，過咗去就過咗去，要優先把時間放在家人身上。」



亦因如此，當談及理財習慣，他追求較安穩及簡單的選擇 ── 除了少量投資外，梁都傾向選擇較為「穩陣」的理財產品。接拍廣告時他接觸到「香港年金」，他認為香港年金特別適合追求安穩簡單的退休人士：「香港年金提供每月穩定收入，產品比較簡單直接，不需要花太多精力打理，可以把更多時間留給家人。」

▲ 梁榮武希望把生活重心放在家庭上，追求平淡簡單的退休生活。

退休理財的自然法則



其實，退休理財就像自然循環一樣，退休前累積的財富，就如同積聚的水點，到退休後將累積多年的財富轉化成終身穩定的每月收入，正如雲中的水滴聚化成雨點一樣，以一種細水長流、生生不息的方式滋養自己和家人的生活。而且，香港人的平均壽命愈來愈長，因此要看得更長遠。



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（特約）