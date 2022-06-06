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【靚太廚房】凱悅軒主廚教整本土風味菜　有助降血脂4款材料簡單完成

休閒消費 17:07 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

凱悅軒主廚教大家整本土風味菜—欖菜花生苗炒本地黑毛豬。

為支持本地農業，凱悅軒推出了「本地農莊特產風味菜」，以本地出產的時令食材烹調出「本土菜」，當中包括「碧螺春蝦崧浸涼瓜」、「黃金淮山條」、「側耳菇秋葵炒蟶子皇」等等。今集靚太廚房邀請了凱悅軒主廚黃皓勤師傅，教大家煮只需要四款材料的「欖菜花生苗炒本地黑毛豬」！

材料。（湛斯雅攝）

材料：

花生苗 200g
本地黑毛豬梅肉片 150g
欖菜 少許
紅椒角 少許

調味料：

少許
薑汁 少許
蠔油 少許
生粉 少許
少許

做法：

    點擊圖片放大
    +16
    +15

1. 把花生苗先洗乾淨，先用水浸一會兒把花生衣刮走，之後再再沖洗一次，備用。

2. 燒油，加少許鹽炒花生苗調味，再加入少許薑汁酒，辟走「草青味」。 

3. 用酒煸炒完後，再隔起，備用。

4. 把黑毛豬用暖油「過一過」油，不需要太過熟，再隔起。

黑毛豬比著通的豬肉更香，豬肉味更濃，油份比較多，梅肉位置亦比較軟身，不會太過「鞋」口。

5. 把黑毛豬再下鍋煎至金黃色，嗅到豬肉的油份香味，可隔起，備用。

6. 加入蒜蓉、薑、紅椒角、欖菜炒香。

7. 再把所有材料加入，如花生苗、黑毛豬全部放入，加入鹽、蠔油、生粉水煸炒。

8. 炒至乾身，有香味便可。

最新影片

欖菜小貼士

黃皓勤師傅還分享了欖菜小貼士，相信大家會使用市面上用玻璃樽盛載的欖菜，師傅指大家可以用紙巾按壓欖菜，把它的油份按壓出來，之後「白鍋」（即不用油）去烘乾欖菜。可以逼走油份之餘，經過鍋炒的欖菜還會更香，令這個菜式更加色香味俱全！

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記者：蕭雅文

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