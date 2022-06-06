【日日媽媽聲】關心妍分享佗B親子三部曲　獲知女兒有「胎前記憶」感動爆喊　

由余安安、羅敏莊、陳凱琳主持的《日日媽媽聲》第二輯，昨晚（6月5日）播出的第7集內，剛完成紅館演唱會的關心妍（Jade）為嘉賓之一。

現年42歲的關心妍現育有5歲的女兒楊榮心（Jovia），Jade在節目透露，在2009年結婚後約1年已開始為生B努力，可惜一直徒勞無功。

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佗B親子三部曲

此令Jade一度心急如焚：「啱啱開始試咗2、3年都冇，當時都仲未心急，但到到第3、4年就開始覺得『係咪有事呢？』去到第6年，我就同自己講如果等到40歲都冇，嗰時我已經36歲，咁不如領養啦，我哋兩個都好鍾意小朋友。」

想不到1年後傳來好消息，令Jade一度難以相信：「好感恩，會覺得『等咗咁耐，你終於嚟到喇！』」她並大方分享「佗B親子三部曲」：「我每日都會同佢傾偈、唱歌同祈禱，每日都有同佢（一齊）嘅時間。」

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女兒有「胎前記憶」

錫囡囡錫到燶的Jade在主持要求下分享囡囡的神奇「胎前記憶」，並坦言一度被冧至爆喊：「唔知真定假架，佢（囡囡）講架啫，但我做媽咪聽到係冧到不得了。」

她續回憶說：「大家知我等咗佢7年，每晚都會陪佢瞓嘅，嗰日忍唔住多謝佢嚟到呢個世界上、又話我真係好鍾意佢，點知佢無啦啦彈咗句：『我都等咗你好耐啦，我喺舊雲上面等你，Jesus喺嗰度畀我揀（媽咪）。』（你點知係我？）你粉紅色頭髮架嘛。』咁嗰時我演唱會嘅髮型真係粉紅色頭髮嘅…嗰晚我叫完阿囡瞓，就衝出去搵老公爆喊，好感動！」

最後她語重心長說：「都想鼓勵番媽媽們，你等緊佢（BB）之餘，其實佢都等緊你。」