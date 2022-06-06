【緊張媽媽】大學畢業生求職媽媽堅持陪同　憂兒對答不佳面試期間母全程搶答

▲ 兒子見工面試，媽媽竟全程陪同搶答。

父母要適時放手，子女才會學懂自立。有網民就在討論區分享，其公司有大學畢業生前來面試時，竟有母親在場陪同。而母親更全程在旁代兒子答問題。過程中，真正的「求職者」，甚至除了說出自己的名字，一句說話都沒有講過。而公司人事部職員，曾經禮貌勸諭媽媽在門外等候，不過媽媽就表示，「個仔會答得唔好」，所以堅持要一同面試。此事令樓主大感詫異，直指該媽媽的做法，只會「害咗個仔」，令兒子變成「溫室小花」。

網民在香港討論區的「上班一族」頻道分享近日其公司的一則職場趣事。樓主以「而家啲小朋友帶埋阿媽嚟見工，到底係請你定請你阿媽？ 」為題，表示某日早上見到人事部帶同兩名「求職者」到會議室。惟公司一向不會group interview（小組面試），好奇詢問之下，才知道原來真正的求職者，只有一位年輕人，而另一名女士則是年輕人的母親。

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該名年輕人是剛大學畢業的「新鮮人」，樓主的人事部同事指，其實曾經建議媽媽在門外等候，但媽媽擔憂兒子「答得唔好」而要堅持全程陪同兒子面試。人事部職員又埋怨，面試過程中，年輕人幾乎未答過問題，全部由母親搶先代答，「第一次見到人真係帶埋個媽媽上嚟，仲要問佢問題全部都係個老母答，成程除咗佢個名之外都冇聽過佢講其他嘢」。

而面試結束後，媽媽又緊張詢問，「咁幾時先有通知㗎？請唔請都會通知㗎可？」樓主就感慨，母親的做法對兒子並無好處，「做阿媽而家仲要跟埋去見工個仔真係可能成世都搵唔到嘢做，去到幾廿歲都仲係靠父母養，咁樣對個仔真係好咩？」

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帖文惹來不少網民留言訕笑，「技術性問題阿媽都識答，咁請佢阿媽好過」；「如果我係HR，我都唔會阻住阿媽入來，當睇笑話」；也有人反諷道：「一份人工請2個人，諗得過喎」；「可能係阿媽想見工，叫仔女嚟壯膽」。

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責任編輯：王明芳