【追討欠款】為債券交易任擔保人　傳媒人于品海被入稟追討逾4.1億元

▲ 投資者日前逐入稟本港高等法院。（資料圖片）

《香港01》創辦人早年為一間BVI公司擔保發行債券時的擔保人，該BVI公司被指在債券到期後未有如期向投資者支付近3.8億元到期價格，投資者日前逐入稟本港高等法院，向該BVI公司、于品海及其名下的公司連本帶利追討至少4.1億元。

原告建銀國際海外有限公司；首答辯人Pippen Limited、次答辯人大地控股有限公司、第三答辯人于品海。

原告於入稟狀中指，首答辯人於2017年3月24日發行債券，而根據債券條文，首答辯人需於2021年3月24日向原告支付到期價格逾3.8億元。唯首答辯人涉自2021年6月起，只分批向原告支付了約3,700萬元款項，原告因此入稟向首辯人追討逾下逾3.7億元欠款，以及截至2022年3月30日的利息約3,771萬元，原告並向首答辯人追討每天約18萬元的利息。

入稟狀中又指，于品海及大地控股有限公司曾擔任上述交易的擔保人，因此原告亦向兩名答辯人追討有關欠款。

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記者︰楊詠渝