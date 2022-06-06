【離開大台】余德丞離巢後享受言論無束縛　Dickson不怕得罪TVB：方丈唔係咁小器

▲ 余德丞離巢後言論無束縛，不怕上ViuTV得罪TVB。

現年32歲的余德丞（Dickson）一直備受TVB力捧，但在上月初卻突然宣布約滿離巢大台，令不少人大感震驚。

回復自由身的余德丞，更頻密地為自己YouTube頻道拍片，同時上商台、ViuTV及各YouTube頻道任嘉賓。

前日，Dickson便為「FHProductionHK」最新影片當嘉賓，接受熊仔頭訪問。Dickson不但重回母校香港華仁書院，帶大家分享其就學時期的回憶，在訪問中更自爆因太有主見得罪人。

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太有主見得罪人

Dickson憶述剛入TVB時，不時提出對節目的意見得罪人：「一開始入去做兒童節目，大約做咗半年至一年時，已經好似大佬咁喺度行。『呢樣嘢會唔會咁樣好睇啲呢？』、『會唔會咁樣舒服啲呢？』、『會唔會啲人鍾意睇呢啲呢？』，監製都覺得『咦你咁多意，係咪想做埋導演？』。」

他無奈稱：「簡單啲，為咗件事靚而做好多嘢，但其實好多人覺得關你鬼事咩，你唔使理呢啲嘢啦。」Dickson指，以前很少機會在主持的節目中加入自己想法，即使知觀眾想看甚麼、聽甚麼。並透露不時看評論，而了解大形勢：「最想我的節目梗係要搵到滿足感，得到認同我係會開心。」

主持熊仔頭問：「以前得唔到認同咩？」Dickson回應：「自己YouTube頻道裡面嘅評論，『我有你節目』、『喂你好抵死喎』、『你個性格都幾衰格』，一手一腳做出嚟，好似望住BB出世一樣，三唔識七都會同你講『加油呀余德丞』，會有好窩心嘅感覺，好多謝、好感恩。」

訪問期間，他接到工作通知即時興奮到彈起，自己工作親自洽談成功，特別有成功感。

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想自己做得開心

重提與TVB約滿，Dickson坦言頭一兩個月都睡得不好，快將踏入33歲的他，在大台8年嘗試過不同崗位，認為這是合適時機。

熊仔頭指他正值備受重用時期，為何會有此決定？Dickson稱：「永遠都係比較、取捨，平衡拉扯，我想自己做得開心，自己滿足到自己。真係再續一張約的話，可能就係N年，去到呢個歲數，再唔行出呢一步時，可能冇機會。嗰時仲有冇勇氣呢？嗰時仲承唔承擔到呢個後果呢？可能冇機會。」

他形容這掙扎過程似跳崖：「你喺懸崖，嗰條友殺到埋嚟，你都要跳㗎啦！你跳可能九死一生，但至少有一生。」

▲ Dickson早前在《青春不要臉》擔正男主角。

不怕得罪方丈

主持再追問為何能在備受重用一刻離去，他直言：「我簽嗰張長約係6、7年前㗎啦喎，佢畀得錢我，我都係有做嘢㗎嘛！咁當然大家都有付出㗎嘛。我每年都好勤力工作㗎！某程度上都係合約條款嚟，冇辦法啦，真係合約到期。方丈唔係咁小器嘅我覺得。」

他又笑稱不怕上ViuTV會得罪TVB：「世界阻我唔到啦已經，我決定行自己（的路）。」續指現時說話尺度不同：「以前講嘢好持平，盡量唔好得失兩邊，依家可以有啲立場，至少講波可以有立場。拍飲食節目，人哋借場畀你拍，以往唔係好敢去講究竟係好食定唔好食。」

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