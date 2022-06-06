【女嬰兇殺案】元朗八鄉女嬰兇殺案　父母涉謀殺提堂

▲ 案件今（6日）於粉嶺裁判法院提堂。（資料圖片）

元朗八鄉水頭村日前發生女嬰兇殺案。六旬漢疑於上周五（3日）報案稱32歲女兒失聯後，消防及警方到其女兒住所破門入屋，發現其女兒與女婿無恙，但兩人的14個月大女兒當場證實死亡，兩人隨後被捕。案件今（6日）於粉嶺裁判法院提堂，女嬰的父母同被控1項謀殺罪，由於兩人仍留醫，未能出庭應訊，裁判官應控方申請，將案件押後至6月10日再訊，兩人繼續交由警方看管。

涉案2名被告分別為林道升（33歲，無業）、陳昭彤（32歲，無業），兩人同被控1項謀殺罪。控罪指，兩名被告於2022年6月1日至6月3日期間，在香港八鄉水頭村257B號唐二樓謀殺女童X。

控方今於庭上指，兩名被告現時仍然留院，未能出庭應訊，故申請押後答辯。辯方不反對押後，裁判官將案件押後至6月10日再訊，兩名被告繼續交由警方看管。

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記者：梁錦麟