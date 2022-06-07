【NFT】亞洲最大型戶外NFT藝術展覽　林德信黃玉郎丁子朗數碼作品大晒冷【內附連結】

▲ 亞洲最大型戶外NFT藝術展覽，林德信黃玉郎丁子朗數碼作品大晒冷。

Art Central及Art Basel等展覽剛剛落幕，現在輪到NFT藝術上場。中環海濱活動空間現正舉行全亞洲最大型戶外NFT藝術展覽「ARTAVERSE」，由即日起至6月12日，展出過千件現時最hit的NFT及傳統藝術作品，當然要走在潮流最前綫，先睹為快。

即使未必擁有過，也至少曾聽過虛擬貨幣、非同質化代幣（NFT）、元宇宙及Web 3.0等詞語，在現今世代不能一知半解，無論如何也要有點認識。NFT並非一項難以接觸的深奧課題，不妨從藝術展覽着手，開始了解這些新一代的科技產物。

▲ 對藝術充滿熱情的林德信，在ART HUB室內展館亦有個人攤位展出實體及NFT作品。（張頌婷攝）

必賞知名珍藏新品

戶外NFT藝術展覽「ARTAVERSE」佔地逾15萬平方呎，合共逾120個展覽單位，融合多元數位藝術展覽、藝術科技交流分享以及音樂文化表演，旨在推動NFT及元宇宙等藝術科技普及化，讓更多人有機會認識、欣賞、收藏，甚至創作本地藝術，穿梭現實與虛擬世界的浸沉式藝術娛樂文化之旅。

展覽分為3大展區，包括戶外的ART BOX、室內ART HUB及舞台ART STAGE。ART BOX為超過25個獨立貨櫃組成的藝術展區，每個「BOX」打造成獨立的藝術空間，當中包括加密錢包MetaMask、元宇宙遊戲平台The Sandbox製作公司PANGU by Kenal、亞洲最大的NFT收藏家CoinUnited.io等，可多角度及由淺入深了解NFT的世界。

▲ 丁子朗親身繪畫的羊駝畫作，連同NFT一起發售。（張頌婷攝）

最多人認識的NFT可能是Bored Ape Yacht Club、CryptoPunks等，其實本地薑也不輸蝕，如登上蘇富比殿堂的Monkey Kingdom，將來亦有不少有趣的本地NFT面世。ART BOX中有當代藝術家馬興文（Simon），將他注目的畫作及雕塑化成虛擬版本。還有香港首位上架NFT的街頭藝術家SZABOTAGE的塗鴉作品、地下嘻哈音樂為主題的Dope Ones、本地漫畫教父黃玉郎將作品內的「十大神兵」製成NFT等。

名人操刀作品區

ART HUB是一個大型室內展館，儼如數碼藝術畫廊，逾百個參展單位攜手打造充滿數碼及實體藝術的中心，匯聚亞洲知名當代藝術家、本地藝人及新興藝術家的多元數碼藝術展品，展出超過1,000件別具個人風格及充滿話題性的數碼及實體藝術展品。

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當中又細分成多個小區，在入口處先有名人展區，放滿各界名人的參展作品，如籃球明星林書豪推出的限量版籃球、首位進入元宇宙的香港藝人陳奐仁的打卡位、林德信及丁子朗親自繪畫的畫作，還有謝安琪、許廷鏗、李璨琛及關楚耀等不同作品，粉絲絕對不能錯過。

多元NFT親身體驗

第二展區NFT/ART TECH則更加多元化，包括首次登場的Netflix大熱動漫IP NFT、當代潮流藝術家的作品等。別以為所有NFT都只是一張平面數碼圖像，亦有不少雕塑、模型，甚至實體波鞋，或是可以親身參與的VR遊戲。場內設有O2O藝術收藏及NFT打印服務，可首嘗快圖美旗下的「Fotometa」元宇宙概念實體店的NFT打印科技，包括NFT圖案實體印刷和NFT立體打印，變成實物帶回家。

▲ 無紙用工作室結合了玩味及懷舊，復刻充滿喜感的70至80年代手繪電影海報，讓人會心微笑。（張頌婷攝）

位於展場最後方的藝術專區則回歸傳統，展出如吳冠中、沈敬東及黃玉郎的作品，還有黃家偉、劉佳的當代水墨以及潘星瑋的雕塑等。

藝人現場表演

舞台「ART STAGE」在一連兩周的周五及周末期間舉行音樂表演，請來陳柏宇、MC張天賦、Dear Jane、許廷鏗、林德信、RubberBand、黃凱妮及黃妍等歌手獻唱，讓樂迷感受久違的現場音樂表演氣氛。

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早前香港插畫家於日本Digital Art Battle奪冠，今次活動亦有創作比拼。「Limits Battle」比賽限時20分鐘，參賽者根據即時隨機抽取的題目即席創作，以過程及作品一決勝負。所有作品將鑄造成NFT，並即場發布及公開發售，極為新穎刺激。

想以學術角度理解Web 3.0科技潮流，ART STAGE亦會舉辦一系列藝術與科技講座及研討會。由本地行內專業人士如UDomain創辦人章濤及香港數碼資產學會共同創辦人區偉志，以不同主題如NFT的社群發展及實際應用、The Sandbox及其發展方向，以及遊戲化金融的未來等，深入探討Web 3.0科技潮流及藝術科技的最新市場資訊。

▲ 陳奐仁創作的Hanjin Hamsterz，同時播放The Sandbox Metaverse個人遊戲預告片。（張頌婷攝）

ARTAVERSE

地址：中環海濱活動空間

展覽日期：即日起至 6 月 12 日

時間：早段：12nn - 4pm，晚段：5pm - 9pm

票價：$280，周末晚段$380（只適用於6月5、10、11日），VIP全日門票$880

網址：www.artaverse.asia

記者：張頌婷