【壯志凌雲2】上映兩周全球票房逾27億港元　TopGun過來人爆角色callsign秘密

由湯告魯斯主演的《壯志凌雲2：獨行俠（Top Gun: Maverick）》繼續報捷，上映第2周票房大收近9千萬 ，創下有史上第２周跌幅最少電影，電影公司表示以目前全球票房近3.5億美元（約27.5億港元）的走勢，向10億美元票房之路應該不難。

▲ 獨行俠同《中華英雄》名句「我命犯天煞孤星」一樣，有異曲同工之妙。（圖片：派拉蒙影業）

《壯2》大賣主要原因是棄用電腦特技，多以實境拍攝，就連一班TopGun演員都是真身上陣，在強勁氣壓中的所有暈倒或面容扭曲，加強電影的真實感無疑贏得不少口碑，不過就有TopGun過來人表示，覺得似戲最不真實的地方，原來是角色的callsign（稱號）「太型了」：如獨行俠（Maverick）、冰人（Iceman）等，就算第2集的Hangman（劊子手）或Pheonix（火鳳凰）都跟角色中一樣「太囂張」了。

據知TopGun的真實callsign（稱號）大多根據這班Elite（精英）中的Elite所作所為（瘀事）有關，又或利用其本身名字來開玩笑，如《壯２》中的Bob那樣。

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最近有台灣網友分享了一篇文章，指出這班精英中的精英也有個callsign情報收集網站 ，內有很多令人笑爆嘴的稱號，大概有種要贏人，先要贏咗／克服自己最瘀的事！看看以下有哪個，以及背後的故事：

＊Lube：因飛行員的initial是K.Y

＊Alphabet：飛行員名叫Varsonofy Krestovozdvizhensky。所有員工無人講得出他的名字，故此叫他做Alphabet。

＊Bambi：因某次降落意外輾死一隻懷孕的母鹿。

＊Berlin：在地面滑行時差點把飛機撞到圍牆。

＊Emu：鴯鶓是一種樣貌醜且不懂飛的鳥。

＊Excel：在學校時期以用excel作筆記而聞名。

＊Gucci：在酒吧裡醉倒並嘔吐到某女士的Gucci包包。

＊Handsome：據說是全空軍最醜的飛行員。

＊Pampers ：紙尿片品牌名稱，原因一名F-14後座飛行員，不小心在機上失禁。

＊Thor：維修機械時不小心被鐵鎚敲到自己拇指，重點被地勤人員目擊整個過程。

＊Frodo：在拉斯維加斯一間脫衣舞孃俱樂部裡面弄丟了自己的訂婚戒指。

記者：黃鑑江