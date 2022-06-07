【2022父親節】麗思卡爾頓酒店父親節六道菜$1,080起　首推父親水療服務兼分析身體狀況

▲ 香港麗思卡爾頓酒店呈獻一系列父親節活動。（圖片由酒店提供）

母親節過後，當然少不了愛惜背後默默付出的父親，香港麗思卡爾頓酒店為大家們準備了一系列節慶活動，當中包括米芝蓮二星食府天龍軒推出的六道菜盛宴、 異國秘魯風情Ceviche周日早午餐、父親節燒肉外賣套餐、父親專屬Me-time水療服務——「寵愛爸爸」水療優惠及父親節天際住宿體驗，讓大家可藉此機會好好善待勞苦功高的爸爸！

秘魯風情Ceviche周日早午餐

▲ Ceviche周日早午餐。（圖片由酒店提供）

在今個父親節，大家可於周日品嚐秘魯風情Ceviche早午餐。酒店指Ceviche是拉丁美洲傳統烹調手法之一，主要以青檸、檸檬或橘子等酸汁把魚肉醃熟，並加入不同的香料而成，不但能提升魚肉本身的鮮味，亦能凸顯拉丁美洲的風味。

Ozone南美拉丁Ceviche早午餐包括多款醃製海鮮頭盤，包括香辣粟米醃製三文魚、番茄醃紅蝦及牛油果紅洋葱醃懵仔魚等，而半自助形式頭盤更有不少選擇，包括30個月西班牙黑毛豬火腿、Ozone芝士拼盤、鮮味刺身等等。主菜方面亦有多款環球美食，有烤冬陰功鱈魚配芒果及木瓜沙律、亞拉斯卡皇帝蟹肉香蒜橄油意粉及Ozone招牌和牛漢堡拼墨西哥粟米片等等。

愛好甜品的更不能錯過即席烹調的班戟及窩夫和一系列甜點，同時亦可選購由港幣398元至1988元兩小時無限暢飲套餐。

價錢：

成人港幣738元，3至11歲小童收費為港幣488元，另收加一服務費。

父親節（6月19日）成人收費為港幣788 元，3至11歲小童收費為港幣488元，另收加一服務費。

另外，酒店指Ozone著名調酒師Bryan亦設計以烈酒威士忌就為主調的「威士忌雞尾酒三重奏」。只限6月19日父親節當日，到Ozone酒吧即可細味三款另類不同的威士忌雞尾酒。

天龍軒父親節六道菜

▲ 天龍軒六道菜父親節盛宴。（圖片由酒店提供）

天龍軒將在父親節推出六道菜盛宴，先以桂花蜜汁叉燒、番茄蓉炸鱔片及芝麻凍海蜇為頭盤，緊接來兩道菜式為，鮮鮑小炒皇，帶子酸辣羹酸辣適中。上湯百花釀焗虎蝦皇，虎蝦皇如手掌般大小，釀入蝦滑加上上湯，最後會提供薑味魚湯花膠煮糯米飯及天龍甜品——椰漿香芋紫米露、 芝士炸煎堆仔、傳統酥皮蛋撻。

價錢：港幣1,080元（兩位起），另收加一服務費。

節日外賣美食

▲ 香烤伊比利亞黑毛豬鞍套餐。（圖片由酒店提供）

香港麗思卡爾頓酒店在父親節推出烤肉套餐，適合愛嚐肉的父親們。香烤伊比利亞黑毛豬鞍套餐適合4人享用，包括一系列配菜、 主菜、沙律、熱湯及甜品。菠菜菊苣沙律配白毛豬火腿配烤南瓜及曼徹格羊奶芝士，用上無花果香醋，可中和主菜燒肉油膩感。

酒店指主打的伊比利亞黑毛豬鞍足重2公斤，經過廚師長時間慢煮及高溫烤焗，保持肉質鮮嫩多汁之餘，黑毛豬鞍油脂亦於高溫下融化，充滿豬油香。最後亦會送上黑啤車厘子朱古力雲呢拿慕絲撻。

價錢：香烤伊比利亞黑毛豬鞍套餐售價為港幣 2,300 元，而黑啤車厘子朱古力雲呢拿慕絲撻亦可另外選 購，售價為港幣 448 元。

訂購請按此。

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父親節天際住宿體驗

由2022年6月10日至19日，「父親節天際住宿體驗」 為大家準備房間父親節佈置，送上酒店招牌藍莓芝士蛋糕一個及香檳一枝，而入住時更可到102樓大堂酒廊享用迎賓雞尾酒兩杯。還可以使用酒店提供的即影即有相機留下倩影（需是乎酒店實際情況而安排），翌日亦會送上雙人早餐。

價錢：每房每晚港幣$4,199起，另收加一服務費。

父親專屬Me-time水療服務

香港麗思卡爾頓水療中心新推出的「寵愛爸爸」水療優惠，會先邀請爸爸們到健身室，駐場教練會進行分析身體實際狀況，教授適合的運動組合，爸爸更可於當日無限次使用健身室。運動過後，隨即送上60分鐘冷療身體按摩，舒緩深層肌肉疼痛。 父親亦可以在同日或整個六月到位於酒店118樓Ozone酒吧，享受以烈酒威士忌就為主調的「威士忌雞尾酒三重奏」及一口炸雞。

「寵愛爸爸」水療優惠由2022年6月1日至30日供應。

價錢：港幣2,080元，另收加一服務費。

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記者：蕭雅文