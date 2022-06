【星級媽媽】鍾嘉欣分享演喊戲竅門　示範兩分鐘淌淚：要抓住那情緒

▲ 鍾嘉欣於兩分鐘內瞬間淌淚,認真厲害。

懷著第三胎的鍾嘉欣正於加拿大待產,不時於youtube個人頻道拍片分享生活日常,鍾嘉欣出名「喊功」了得,於劇集《星空下的仁醫》上演具層次感的喊戲。

日前她拍片分享拍喊戲的心得和竅門,席間嘉欣展示其實力,靠著懋像傷感的情境,於2分鐘內已瞬間流淚,可說極速入遵,難怪獲網民讚賞。

【失落視后】鍾嘉欣飛返加拿大過新年 未定歸期表示仍有機會回港拍劇

最新影片推介:林凱恩專訪

成熟版常在心

片段開首鍾嘉欣先介紹新髮型,只見她剪了近期大熱的「空氣瀏海」,她笑稱:「是成熟版的『常在心』,試試弄回『常在心』個髮型。」

《溏心風暴》裡的「常在心」可說是嘉欣的經典角色,於劇集裡嘉欣有不少爆喊場口。而嘉欣表示拍攝片段主題為「how to cry on set on cue」,因為不少人問她如何演喊戲,有甚麼技巧等。

▲ 鍾嘉欣拍片試範如何演喊戲。(影片截圖)

運用自身情緒

嘉欣謂除劇本令演員悲傷動容,每個人也經歷高低起跌,這對演戲也有幫助,她說:「當你心情低落時,你或許會喊,是為了釋放那情緒,我如何拍喊戲呢?就是要記著你喊的那一刻,就像我剛才我所說,喊是一種釋放和解脫,釋放所有壓抑的情緒,傷心和沮喪。」

嘉欣憶述第一次拍喊戲是演《皆大歡喜》裡的「洪白嵐」,拍攝時飲了一些酒,能夠助她釋放內心的緊張:「角色是一個很堅強的女人,她知道自己患病快死,借酒消愁兼爆喊起來。」

▼ 點擊圖片放大 +13 +12

來港發展哭了多次

由於拍攝這部劇時,嘉欣只得19、20歲,故她不知道如何去演,她說:「所以我做了一個哭泣的表情,以為這樣會引導到我去喊,結果這樣沒有用。當回看那片段,只看到一張臉,我並沒有眼淚。」

其後,嘉欣慢慢思索如何演好喊戲,她靠著傷心回憶來助入戲。

當中包括跟家人分離:「當時我好年輕,一個人住在香港,每次當我拍喊戲時,我都會想起那段記憶,想起父母不在身邊,又不可以離開香港返去溫哥華;又想起當年於機場跟弟妹和父母道別一刻,我要離開溫哥華到香港開展事業,這些都令我喊了好多次。」

▲ 《星空下的仁醫》被讚演技進步。

拍檔及導演很重要

另外,嘉欣指拍檔和導演的幫忙也很重要,比如他們跟她說些傷感事情,當中包括跟父母道別的時侯:「他們這樣說已經觸動了我,我已經淚流滿面。」

其後嘉欣更即席試範,她邊想像著情境邊說:「假設這場景是講述爸爸決定離開你,永遠也不會回來,他告訴你,他沒有其他出路,他只是必須要離開家人。」

她續說:「要如何去演呢?你必須要進入那狀態,看著你的拍檔,這樣才能感受到他的氣場,然後你慢慢呼吸...進入那狀態,然後告訴自己,爸爸要離開,他永遠不會回來,當你開始惑覺到內心被觸動時,你hold住這感覺,keep住它,想像著爸爸要離開.....」

只2分鐘,鏡頭前的嘉欣已雙眼通紅,其後天流下數滴脈淚。接著嘉欣試範如何做出水淚盈於捷的表情說:「對我來說,只要安靜和放鬆便可。」低頭沉思半分鐘,之後雙眼已變水汪汪,認真厲害。

▼ 點擊圖片放大 +11 +10

人生閱歷助演戲

同時,嘉欣表示有人問及如何喊得漂亮,她表示每人也有自己風格,不需給予限制自己,這會影響表現,其後她又試範如何瞬間爆喊,她說:「我用我所有的感官,包括觸感,有時想觸碰某人,另外用我的聲音去引導自己,就像這樣哭泣,覺得自己好傷心.....」

最後嘉欣表示人生閱歷對演員有很大幫助,她說:「也許我是一個母親,而且年紀大了,現在我會想得更多,能夠更好了解自己和表達自己,每天也在進步和改變。」

▲ 鍾嘉欣直言當媽後,人生閱歷變豐富。(取自instagram)

【星空下的仁醫】鍾嘉欣演繹痛失愛兒之痛感人 當媽後演技更具層次成視后大熱

10次提名角逐視后

2020年鍾嘉欣回歸TVB參演劇集《星空下的仁醫》,飾演心胸肺外科醫生Eman的她一登場即充滿壓場感,跟病童互動時又展現母愛的溫柔,榮升媽媽的嘉欣明顯演技更勝從前。

其中一幕戲講述Eman因染病而令腹中胎兒不保,鍾嘉欣演繹抱子嚎哭的戲份被讚具層次,超虐心的這場戲不少網民大呼感動,入行17年的嘉欣曾獲10次提名萬千星輝角逐視后,去年更被看高一線成為大熱,可惜最終敗給林夏薇。