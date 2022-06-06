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【星級媽媽】鍾嘉欣分享演喊戲竅門　示範兩分鐘淌淚：要抓住那情緒

娛樂 14:05 2022/06/06

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鍾嘉欣於兩分鐘內瞬間淌淚，認真厲害。

懷著第三胎的鍾嘉欣正於加拿大待產，不時於youtube個人頻道拍片分享生活日常，鍾嘉欣出名「喊功」了得，於劇集《星空下的仁醫》上演具層次感的喊戲。

日前她拍片分享拍喊戲的心得和竅門，席間嘉欣展示其實力，靠著懋像傷感的情境，於2分鐘內已瞬間流淚，可說極速入遵，難怪獲網民讚賞。

【失落視后】鍾嘉欣飛返加拿大過新年　未定歸期表示仍有機會回港拍劇

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成熟版常在心

片段開首鍾嘉欣先介紹新髮型，只見她剪了近期大熱的「空氣瀏海」，她笑稱：「是成熟版的『常在心』，試試弄回『常在心』個髮型。」

《溏心風暴》裡的「常在心」可說是嘉欣的經典角色，於劇集裡嘉欣有不少爆喊場口。而嘉欣表示拍攝片段主題為「how to cry on set on cue」，因為不少人問她如何演喊戲，有甚麼技巧等。

鍾嘉欣拍片試範如何演喊戲。（影片截圖）

運用自身情緒

嘉欣謂除劇本令演員悲傷動容，每個人也經歷高低起跌，這對演戲也有幫助，她說：「當你心情低落時，你或許會喊，是為了釋放那情緒，我如何拍喊戲呢?就是要記著你喊的那一刻，就像我剛才我所說，喊是一種釋放和解脫，釋放所有壓抑的情緒，傷心和沮喪。」

嘉欣憶述第一次拍喊戲是演《皆大歡喜》裡的「洪白嵐」，拍攝時飲了一些酒，能夠助她釋放內心的緊張：「角色是一個很堅強的女人，她知道自己患病快死，借酒消愁兼爆喊起來。」

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來港發展哭了多次

由於拍攝這部劇時，嘉欣只得19、20歲，故她不知道如何去演，她說：「所以我做了一個哭泣的表情，以為這樣會引導到我去喊，結果這樣沒有用。當回看那片段，只看到一張臉，我並沒有眼淚。」

其後，嘉欣慢慢思索如何演好喊戲，她靠著傷心回憶來助入戲。

當中包括跟家人分離：「當時我好年輕，一個人住在香港，每次當我拍喊戲時，我都會想起那段記憶，想起父母不在身邊，又不可以離開香港返去溫哥華；又想起當年於機場跟弟妹和父母道別一刻，我要離開溫哥華到香港開展事業，這些都令我喊了好多次。」

《星空下的仁醫》被讚演技進步。

拍檔及導演很重要

另外，嘉欣指拍檔和導演的幫忙也很重要，比如他們跟她說些傷感事情，當中包括跟父母道別的時侯：「他們這樣說已經觸動了我，我已經淚流滿面。」

其後嘉欣更即席試範，她邊想像著情境邊說：「假設這場景是講述爸爸決定離開你，永遠也不會回來，他告訴你，他沒有其他出路，他只是必須要離開家人。」

她續說：「要如何去演呢?你必須要進入那狀態，看著你的拍檔，這樣才能感受到他的氣場，然後你慢慢呼吸...進入那狀態，然後告訴自己，爸爸要離開，他永遠不會回來，當你開始惑覺到內心被觸動時，你hold住這感覺，keep住它，想像著爸爸要離開.....」

只2分鐘，鏡頭前的嘉欣已雙眼通紅，其後天流下數滴脈淚。接著嘉欣試範如何做出水淚盈於捷的表情說：「對我來說，只要安靜和放鬆便可。」低頭沉思半分鐘，之後雙眼已變水汪汪，認真厲害。

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人生閱歷助演戲

同時，嘉欣表示有人問及如何喊得漂亮，她表示每人也有自己風格，不需給予限制自己，這會影響表現，其後她又試範如何瞬間爆喊，她說：「我用我所有的感官，包括觸感，有時想觸碰某人，另外用我的聲音去引導自己，就像這樣哭泣，覺得自己好傷心.....」

最後嘉欣表示人生閱歷對演員有很大幫助，她說：「也許我是一個母親，而且年紀大了，現在我會想得更多，能夠更好了解自己和表達自己，每天也在進步和改變。」

鍾嘉欣直言當媽後，人生閱歷變豐富。（取自instagram）

【星空下的仁醫】鍾嘉欣演繹痛失愛兒之痛感人　當媽後演技更具層次成視后大熱

10次提名角逐視后

2020年鍾嘉欣回歸TVB參演劇集《星空下的仁醫》，飾演心胸肺外科醫生Eman的她一登場即充滿壓場感，跟病童互動時又展現母愛的溫柔，榮升媽媽的嘉欣明顯演技更勝從前。

其中一幕戲講述Eman因染病而令腹中胎兒不保，鍾嘉欣演繹抱子嚎哭的戲份被讚具層次，超虐心的這場戲不少網民大呼感動，入行17年的嘉欣曾獲10次提名萬千星輝角逐視后，去年更被看高一線成為大熱，可惜最終敗給林夏薇。

撰文 : TOPick柴犬出動

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