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【敬業老人】以為忘記返工急向台鐵道歉請假　9旬失智退休司機獲公司「批假」

親子 13:36 2022/06/06

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一名9旬退休司機患有失智症，以為自己忘記返工，急向台鐵道歉請假。

一份工作可以帶來滿足感，也可以影響大半生。日前一名台灣鐵路（台鐵）員工在社交平台分享所見所聞，有年屆9旬的退休司機患有失智症，以為自己忘記返工，情急奔向台鐵站道歉請假。公司得悉老員工的情況後，也配合批准他請假，暖心舉動獲讚。

兒子陪同老父請假

綜合台灣傳媒報道，該名台鐵員工於facebook群組「台鐵家族」發帖文，表示上周五（3日）端午節放工時，看到一個溫馨而感人的小故事。一位退休近40年的台鐵司機在兒子攙扶下，急忙地走到運轉室，說要找副主任請假，並一直向當值的員工說抱歉。

陪同老父前來的兒子代為解釋，爸爸患有失智症，突然想到那幾天是端午節連假，要加班開車，自己卻忘記來返工，因而要找副主任請假，還說很抱歉。台鐵局彰化機務段主管了解前員工的狀況後，即時作出配合，拿出請假紙來給他簽名，說會交給副主任，也安慰他不用擔心。

老人在兒子陪同下到台鐵請假。（圖片來源︰fb群組「台鐵家族」）

退休40年仍心繫工作

發文的台鐵員工指，老先生完成請假手續後，才願意安心離開。他有感老人雖然失智，但記憶深處仍沒忘記自己曾是台鐵的一份子，以這工作為榮，目睹他來請假的場面既溫馨又感動。

老人約於1985年、55歲時退休，現時已90多歲了。即使他退休已40年，還記得如何走到台鐵局彰化機務段，這裡一定讓他留下了重要的回憶，他敬業的舉動感動了不少網民。網民表示這個小故事很感人，也有人讚賞老人以台鐵工作為「一生使命」。點擊看更多網民留言︰

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責任編輯︰王明芳

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