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【第五波疫情】何栢良指病例呈升勢惟住院及重症人數相反　籲市民毋須過分擔心

社會 13:08 2022/06/06

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昨日（5日）本港新增515宗確診個案，較前一日升69宗。港大感染及傳染病中心總監何栢良認為，住院及重症數字並沒有上升，呼籲市民毋須過分擔心。

港大感染及傳染病中心總監何栢良表示，扣除衞生署在上周二（5月31日）及上周三（1日），核酸覆檢陰性的快速檢測呈報個案後，本港單日核酸及快測確診病例，近期都呈上升趨勢，未來亦有機會持續增加，但他認為毋須過分擔心，因為住院及重症數字並沒有上升，5月19日大約600人住院，重症人士約26人；昨天住院人數只有350人，重症者約17人。而中上環酒吧群組的病例亦只佔整體約5%，形容每日確診數字上上落落，屬於預期之內：

放寬社交距離措施後，有所上升，都喺合符預期。

對於現時輕症及無徵狀患者不斷增加的預防措施，何栢良表示，目前年滿60歲人士的第2和第3針接種率仍然不理想，認為政府應主動公布，安老院舍的接種率及進度。

對於食物及衞生局前局長高永文提議做全民強制檢測，何栢良認為，政府現時以復常為防疫方向，反問全民強檢能額外得到甚麼好處，又指出即使內地全民強檢要進行多次，並配合封城及禁足，認為單一進行全民強檢未能達到預期效果：

短時間內令無病徵或輕症人數下降，喺咪值得禁足、封城、做全民強檢，呢個就喺政府及市民要解答嘅問題。

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記者：陳麗娜

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