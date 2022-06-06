【港區國安法】楊潤雄指學校圖書館要確保無書本危害國家　現時選書指引已十分清晰

▲ （教育局長楊潤雄fb圖片）

教育局長楊潤雄今日在社交平台（6日）表示，今日很高興應邀出席鄧飛及朱國強立法會議員辦事處的開幕典禮，本屆政府重視教育，已為教育投放額外135億元資源，教育經常開支已經突破千億。亦致力為教育撥亂反正、正本清源，建立與「一國兩制」相適應的教育體系，為學生提供更好的教育環境，讓他們可以安心和健康成長。期盼議員與政府繼續在議會內外緊密溝通和合作，共同應對挑戰，攜手推進優質教育發展，為社會的未來和莘莘學子謀福祉。

被問到有一些中學的圖書館有自我審查的情況，篩走了一些書籍，教育局會否就國安法為中學於自己圖書館內應該如何擺放書籍提供準則。楊潤雄指，學校應該選擇一些適合學生年齡、亦可配合教學的課本或書本，放於圖書館供學生使用，這是本身的大原則。當然在《香港國安法》實施後，學校亦有責任肯定學校圖書館內不會有一些危害國家安全的書本。現時就圖書館如何選書的指引已十分清晰，如果真的遇到問題需要教育局提供支援，他們當然可以向教育局提出。

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責任編輯：余思嵐