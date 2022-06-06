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【涉嫌逃稅】漏報廣告分帳及車位租金收入　保安公司東主否認蓄意逃稅受審

社會 13:18 2022/06/06

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(資料圖片)

59歲保安公司東主涉於2002至2014課稅年度期間，漏報保安公司為季刊《名錶傳奇》招攬廣告客戶的分帳及車位租金收入，從而逃稅共約82萬元，東主早前被控15項蓄意意圖逃稅罪，東主今（6日）否認控罪，於區域法院受審。

涉案被告吳立基（59歲）被控共15項蓄意意圖逃稅而在根據香港法例第112章《稅務條例》須提交的報稅表中漏報原應申報的款項罪。

控方今於開案陳詞中指，被告於1993年4月6日至2016年7月10日期間，是建基保安工程公司（下稱建基保安）的獨資經營者，被告於2011年6月17日至2017年11月7日期間，亦是九龍爾登華庭一個車位的業主。

控方指，建基保安於案發期間，與季刊《名錶傳奇》的發行商騰傑國際有限公司（下稱騰傑）簽訂合約，建基保安負責為《名錶傳奇》尋找廣告客戶，並將會獲分廣告總收入的40%，騰傑亦會付月向建基保安支付定額預支款項。

控方指，被告於2002至2014年間，共收到1,136萬元廣告分帳，但他於報稅時僅申報了其中493萬元。控方又指，被告於案發期間持有一個爾登華庭的車位，但他未有申報租金收入。 控方因此指出，被告於案發期間共逃稅約82萬元。

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記者︰楊詠渝

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