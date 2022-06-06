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【食用安全】農藥VS有機VS基因改造水果　專家教睇標籤買生果避免致敏【附揀甜橙貼士】

食用安全 14:00 2022/06/06

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專家教識別水果標籤，分辨用農藥種植、有機種植及基因改造的水果。

買水果要「識揀」！進口水果通常貼有標籤，是由4位或5位的數字組成編碼。這些數字是水果PLU碼（Price Look Up Codes，國際新鮮產品價格識別碼），用於識別水果種類、級別及種植資料。數字不同，反映水果品種、種植方法、大小、甜度也不同。另有指，進食基因改造的水果有機會引致敏感，到底如何透過標籤分辨？

最新影片推介：

PLU碼開首數字

「Mr.Juicy 菓汁先生」曾發文稱，編碼是代表水果種類、級別及種植資料。開首的數字不同，種植方法也不同：

4位編碼的水果

  • 開首數字是「3」或「4」：代表果樹採用傳統種植法，會使用農藥同化學肥料，進食前要先洗乾淨。

5位編碼的生果

  • 開首數字是「9」：代表果樹採用有機種植，可直接食用。
  • 開首數字是「8」：代表基因改造。

點擊圖片看不同編碼的橙：

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PLU制度無約束力

PLU是由美國新鮮產品商會旗下的國際新鮮產品聯盟管理，成員包括美國、澳洲、新西蘭、南美洲、歐洲、南非等地的商會。不過，PLU制度屬自願參與，並無約束力，商戶亦有機會自訂編號制度。故此，即使是基因改造水果，也未必會貼上「8」字頭的標籤。

新奇士橙採傳統種植法

新奇士早前回覆TOPick時強調，所有新奇士橙均採用傳統方法種植，並無進行基因改造。至於4位數字的PLU (國際新鮮產品價格識別碼） 是一般價格查詢代碼，以識別水果品種，及產品是否有機種植，並不包含基因改造或農藥使用的有關資訊。例如「4013」顯示該產品為橙類，品種屬臍橙，「013」顯示體積較小。

基因改造水果的風險

香港浸會大學生物學系教授黃港住曾受訪指，科學文獻認為，人類食用基因改造食物，對健康沒太大影響，但心理影響較大，另有部分研究反駁指基因改造食物會致癌。

他續指，生產基因改造食物是令食物防菌防蟲、快高長大及提升營養價值，通過到FDA（美國食品藥物管理局）檢測，理論上是安全。他提醒，對食物敏感的人士，或要留意避免選擇基因改變的食物，因為外來基因可能是致敏源。

香港有機資源中心總監黃煥忠曾亦表示，基因改造水果是透過基因工程改變基因排列，從而製造出新品種。市場上可買到的基因改造食品，已經過多項安全測試，風險最低，長遠只對生態環境構成威脅。

揀甜橙貼士

游炎記菓欄琪琪早前曾接受TOPick訪問，拆解橙的標籤密碼。她解釋，美國新奇士橙主要分兩季出產：

  • 每年5月至10月：「蜜篤橙」（Valencia），是夏季橙。
  • 每年11月至6月：「石榴篤橙」，又叫「臍橙」（Navel），是冬季橙。
  • 每年3月尾至5月尾：「黑牌橙」，是季尾橙。會貼上黑色標籤，註明是「LATE SEASON」。

琪琪表示，一般而言，石榴篤橙較好吃，因為橙需「禦寒」，故橙皮較厚，果肉會保留較多水分，而且味道香甜，果內沒有核。她續指，橙標籤上的號碼，可用來識別橙的大小及甜度：

蜜篤橙／夏橙Valencia

春夏季收成，皮薄多汁，較酸有橙味

  • 4388：大碼橙（一箱48/56個）
  • 3108：中碼橙（一箱72/88個）
  • 4014：細碼橙（ 一箱113個）

石榴篤橙／臍橙 Navel 

秋冬收成，12月至6月供應，無核較甜

  • 4012：大碼橙（一箱48/56個）
  • 3107：中碼橙（一箱72/88個）
  • 4013：細碼橙（ 一箱113個）

紅肉橙 Cara Cara（3110）

  • 每年在12月至4月供應
  • 屬於臍橙類別，橙肉明顯比新奇士橙深色，但又不及血橙般深紅，且較甜。

血橙（4381）

  • 每年約1月至4月供應
  • 又名「Blood Orange」，味道似西柚加橙味，肉色為紅色，香港較少供應。

至於「黑牌橙」，以4012最受歡迎，因為體積大，甜度高。果欄的檔戶通常只出售4012的大碼石榴篤橙，無論是黑牌或藍牌，而超市則通常出售3107中碼橙。

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責任編輯：羅嘉欣

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