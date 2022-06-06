【科技應用】港大研發檢測系統　實時監察建築模塊質量

▲ 港大建築學院團隊研發遠程監測系統，在疫情期間監察學生宿舍模塊組件建造質量。（陳國峰攝）

香港大學建築學院團隊利用區塊鏈等技術研發電子化質量檢測2.0系統及由此衍生的移動應用程式易檢達，率先應用在採用「組裝合成」建築法的港大黃竹坑學生宿舍項目。

港大物業處主任譚景良透露，每個模塊造價約30萬元，較無新檢測系統的模塊節省約7%至8%。952個模塊中已生產400個模塊，宿舍預計最快2023年夏天入伙。未來亦會將新系統應用於港大西苑學生及職員宿舍工程。

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港大房地產建設學系教授呂偉生解釋，每個貨櫃均有其獨立的二維碼，利用I-core實時監察內地的生產及運輸過程；又利用智慧地址牌準確掌握貨櫃的生產位置，確保整個生產過程的品質控制，以上資料均透過區塊鏈實時傳送至香港，且是不可篡改及具追溯性，出現事故時可追究每個流程負責人的責任。

譚景良補充，新系統為整個工程減省7至8%成本，由於技術尚未完全成熟，料未來其他項目有下調工程成本的空間。

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記者：盧佩琳