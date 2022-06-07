【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗　一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】

▲ Laurastar LIFT便攜式三合一消毒蒸氣燙斗可以一次過對衣物進行淨化，有效殺滅病菌和微生物。

平日出街接觸這麼多人，即使將衣物放入洗衣機清洗，細菌仍可在衣服上存活數天。加上疫情嚴重，如果不想將細菌帶入屋，一件齊集熨燙、掛燙及消毒於一身的燙斗就可以幫助你守護家人健康。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Laurastar LIFT便攜式三合一消毒蒸氣燙斗，只需5秒就可以有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒。

▲ LAURASTAR LIFT便攜式三合一消毒蒸氣熨斗機。（湛斯雅攝）

一次噴霧殺死99.9% 病毒、細菌和微生物

▲ 提攜手柄設計便於移動。（湛斯雅攝）

採用獨家技術「微細乾蒸氣」（DMS），它可將水氣化1600倍，即比一般熨斗快15倍速度噴射，因此DMS蒸氣比一般蒸氣更強大、快速及乾燥，能在不使用化學產品的情況下自然持久地淨化紡織品，有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒、細菌和100%塵蟎。

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高壓蒸氣 極速去除褶皺

▲ 高壓DMS蒸氣將衣服纖維軟化，極速拉直。（湛斯雅攝）

DMS的蒸氣壓力高達3.5bar，可將衣服纖維軟化，即使厚衣服都能極速拉直，回復光滑飽滿，更可美化所有紡織品。另外，DMS蒸氣亦適用於日常家居用品消毒，如玩具、鞋帽、頭盔、門柄把手、眼鏡等。

快速預熱 輕鬆使用

預熱時間只需3分鐘，就可持續無間斷的乾蒸氣提供。而且消毒蒸氣燙斗設提攜手柄設計，方便移動，滿足不同角度的噴燙需求。

節能安全 便於收納

當閑置10分鐘，消毒蒸氣燙斗就會自動關機，防止燙傷意外。一體式設計，垂直收納於衣帽間或卧室。

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產品規格

水箱容量 1.1L 蒸汽壓力 3.5bar 電壓 220-240AC, 50/60/HZ 功率 2000-2200W 熨斗重量 1kg 總重量 5.5-6kg 規格 46 x 28 x 28cm 產地 歐洲

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責任編緝：張懿慧