【靚太安樂窩】居家必備Laurastar LIFT消毒蒸氣燙斗 一次噴霧殺滅99.9% 病毒細菌及微生物【附有獎遊戲詳情】
平日出街接觸這麼多人，即使將衣物放入洗衣機清洗，細菌仍可在衣服上存活數天。加上疫情嚴重，如果不想將細菌帶入屋，一件齊集熨燙、掛燙及消毒於一身的燙斗就可以幫助你守護家人健康。今集《靚太安樂窩》為你實測及介紹Laurastar LIFT便攜式三合一消毒蒸氣燙斗，只需5秒就可以有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒。
一次噴霧殺死99.9% 病毒、細菌和微生物
採用獨家技術「微細乾蒸氣」（DMS），它可將水氣化1600倍，即比一般熨斗快15倍速度噴射，因此DMS蒸氣比一般蒸氣更強大、快速及乾燥，能在不使用化學產品的情況下自然持久地淨化紡織品，有效殺滅99.99%新冠肺炎病毒、細菌和100%塵蟎。
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高壓蒸氣 極速去除褶皺
DMS的蒸氣壓力高達3.5bar，可將衣服纖維軟化，即使厚衣服都能極速拉直，回復光滑飽滿，更可美化所有紡織品。另外，DMS蒸氣亦適用於日常家居用品消毒，如玩具、鞋帽、頭盔、門柄把手、眼鏡等。
快速預熱 輕鬆使用
預熱時間只需3分鐘，就可持續無間斷的乾蒸氣提供。而且消毒蒸氣燙斗設提攜手柄設計，方便移動，滿足不同角度的噴燙需求。
節能安全 便於收納
當閑置10分鐘，消毒蒸氣燙斗就會自動關機，防止燙傷意外。一體式設計，垂直收納於衣帽間或卧室。
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產品規格
|水箱容量
|1.1L
|蒸汽壓力
|3.5bar
|電壓
|220-240AC, 50/60/HZ
|功率
|2000-2200W
|熨斗重量
|1kg
|總重量
|5.5-6kg
|規格
|46 x 28 x 28cm
|產地
|歐洲
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有獎遊戲
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責任編緝：張懿慧