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【危險駕駛】私家車涉駛越安全島及逆線行駛等　警票控40歲男司機

社會 13:32 2022/06/06

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（警方提供）

警方今日（6日）表示，一輛私家車駛越安全島、逆線行駛及橫越雙白線，檢控一名司機。

警方指一輛黑色私家車駛至旺角登打士街近廣華街交界時，駛越上址行人過路處的安全島，其後逆線行駛及橫越雙白線。經調查後，票控該名40歲外籍男司機涉嫌「危險駕駛」，案件將於8月25日上午在九龍城裁判法院提堂。

警方重申，任何人在道路上危險駕駛汽車，即屬犯罪，最高可被判處監禁3年及罰款2500元。如屬首次被定罪，可被取消駕駛資格至少6個月；如再次被定罪，則可被取消駕駛資格至少兩年，另外須強制修習駕駛改進課程及記違例駕駛十分。

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責任編輯：余思嵐
 

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罪案 九龍 危險駕駛 司機 旺角 九龍城

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