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【暗藏污垢】天氣潮濕易滋生細菌　專家教天然方法除床褥塵蟎【5招去污漬清潔方法】　

13:55 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

床上用品要保持乾淨，就減低了鼻敏感機會。

近日香港天氣潮濕炎熱，市民都紛紛開冷氣睡覺，但醒來閂冷氣後，濕氣容易累積在房間，而床上用品及床褥非常吸濕，容易滋生細菌及塵蟎，有專家教天然方法除床褥塵蟎。

香港蟲害控制從業員協會會長梁廣源早前接受TOPick訪問時表示，枕頭、棉被、床褥均是塵蟎出現的重災區，人睡覺時會有體溫，亦有皮屑或死皮剝落，令床上的蟎蟲得到養分，他建議每天早上起床後，不要立即摺疊棉被，相反應盡量把棉被攤開，令被面及被芯乾爽，減少濕氣累積，以杜絕蟎蟲繼續滋生繁殖。

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梁又建議天然殺菌、殺塵蟎方法，就是將床上用品在陽光下暴曬，可以殺菌及保持乾爽，而被套、床笠等套裝，宜每兩星期清洗更換。他續指枕頭應定期更換，如果有發黃、發黑現象便應掉棄，因為枕頭容易積藏頭皮屑，清洗亦不方便，應定期更換。因為枕頭容易積藏頭皮屑，清洗亦不方便，應定期更換。

而網上很多家事達人都分享5種清潔方法，輕鬆去除頑固污漬:

1.去尿漬
戒片期間，小朋友容易尿床，尿漬如果不即時處理掉，很容易變得難以清理，不過其實很簡單而且清潔方法天然，只需要於尿漬的地方噴上白醋，等待1小時，然後用濕毛巾以按壓的方法清潔，不要打圈式清潔，以免污漬擴大，如果舊漬頑固可以用同樣方法刷掉，最後用風筒吹乾就可以了。

2.去血漬
月事來臨，如果不小心弄污床單確實是很困擾的一件事，如果你的床上有很頑固的舊血漬，可以用檸檬汁加鹽水清洗。如果床褥質料可以接受的話，也可以把雙氧水噴在血漬上再用冷水擦拭。緊記清洗血漬不可以用熱水，不然血漬會凝固，變得更難清洗。

3.去飲品漬
很多時候我們會在床上喝著飲料看電影、看書等。，不小心打翻咖啡等飲料就非常麻煩，如果有污漬等情況可以試用酒精清潔，不過一定要用吸水性良好的毛巾，要小心不要讓污漬在沾到酒精後擴散。

4.去濕氣
香港春夏天氣潮濕，除了專家指拿去太陽底下曝曬外，還可以用吸塵機清潔，先將蘇打粉均勻地灑在床褥上，等待兩小時。然後用真空吸塵機把小蘇打粉吸掉，小蘇打粉就可以吸乾淨床褥上的潮氣。

5.去塵蟎
定期去塵蟎能夠減低鼻炎及鼻敏感發作，方法很簡單定期把床褥翻轉拍打，定期換床單及用真空吸塵機清潔一次，會發現吸出很多灰灰的微粒，那就是塵蟎，方法同樣適用於梳化等家具。

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責任編輯：王明芳

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