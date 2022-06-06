【TOPick 獨家優惠限時搶】送「Cath Kidston香港官方網店」買滿$300減$100折扣碼 (500份)

618購物節限時優惠 全店指定產品買2送1

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被譽為「英國國民品牌」的英倫生活品牌Cath Kidston以英式古典鄉村風格著名，Cath Kidston及其團隊從傳統的英式藝術獲取靈感，設計出各式各樣美麗而獨特的手繪印花圖案，為現代生活用品注入具趣味性、新穎可愛的特色。

Cath Kidston憑著顏色繽紛的可愛印花圖案吸納不少少女及OL粉絲，其暢銷產品涵蓋手袋、配飾、家居用品、服裝和兒童用品等等。Cath Kidston香港官方網站正舉行限時優惠，全店指定產品買2送1，TOPick會員更可立即拎走獨家折扣，讓您可於618購物節以獨家價格盡情購物！切勿錯過！

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【TOPick 獨家優惠限時搶】

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【限時搶玩法】：

- 下載及開啟hket App

- 在6月15日下午1時-6月18日下午1時期間以TOPick會員身份登入hket app

- 「限時搶」活動文章內會出現「限時搶」按鈕，點撃按鈕即可獲取獨家優惠碼名額！(如下圖)

得獎準則：於指定時間內以TOPick會員身份登入hket app並點撃活動文章內「限時搶」按鈕的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

截止日期：6月18日(星期六)下午1時正

公佈得獎：6月20日(星期一)前以電郵形式發送獨家優惠碼給各成功登記者, 參加者請留意電郵郵箱

立即下載hket APP註冊成為TOPick會員，即可享有TOPick會員獨家優惠碼！記得讃好 「TOPick新聞」Facebook專頁 緊貼最新資訊

優惠碼使用準則：

- 優惠碼使用有效期由即日起直至另外通知。

- 此優惠碼只適用於Cath Kidston香港官方網站。

- 此優惠不適用於扣減運費。

- 此優惠於任何情況下不可兌換現金。

- 此優惠不可與其他人士分享。

如有問題，歡迎查詢

電郵： topick.mktg@hket.com

WhatsApp：6052 8037

條款及細則：

- 每位參加者均須 讚好 TOPick新聞 Facebook專頁 及登記成為TOPick會員 (免費)，如非TOPick會員，請按【會員登記】；如未下載hket App，請按免費【立即下載】。

- 每人只限登記一次, 新登記TOPick會員必需年滿18歲或以上。

- 得獎準則：於指定時間內在hket App進入「TOPick會員專區」並填妥「限時搶表格」的參加者方可獲得優惠碼，名額數量有限，送完即止。

- 所有禮物不得轉讓或轉售，如經發現，TOPick有權取消得獎者之中獎資格。

- 所有禮品不得更換或指定款式及顏色，亦不可退回或兌換現金。

- 每位參加者均須提供正確個人資料，如發現未填、資料有誤、重複參加、使用虛假帳號、盜用第三者個人資料、內容抄襲、使用不當用語、虛構、挑釁、誤導、以任何方式擾亂或操控遊戲，其參加資格將被取消，並不會作出通知、解釋或補償。

- 任何因電腦、通訊工具、網路等技術問題而導致參加者所遞交的參加表格有延遲、遺失、錯誤、無法辨識或損毁等情況，TOPick概不負責。

- 如得獎者領取優惠碼後，有所遺失或被竊，TOPick將不會作出補償。

- 有關獎品之品質及一切服務內容皆以贊助商公佈為準，TOPick概不負責。

- 得獎者須確定所提供的個人資料無誤，因逾期領獎/未能聯絡/資料出錯/未能出示所需領獎資料等,而未能領取獎品，TOPick概不負責，得獎者將不獲補發獎品；獎品名額將作廢，其他參加者不能補上。

- 一經遞交遊戲表格，即代表參加者表示同意接受香港經濟日報集團私隱條款 及TOPick本次活動之一切條款及細則，並同意受其約束。

- 香港經濟日報集團員工及家屬不得參與是次活動，以示公允。

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