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【MIRROR成員】陳卓賢粉絲賣旗+助養毛孩　Hellosss散播善心作Ian生日禮物

娛樂 16:25 2022/06/06

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人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）的粉絲Hellosss齊做善事。

人氣男團MIRROR成員陳卓賢（Ian）將於本週四（9日）迎接29歲生日，陳卓賢國際歌迷會（IFC）舉行了連串生日應援活動，一眾Hellosss（Ian粉絲）自組義工隊與保護遺棄動物協會（SAA）合辦賣旗日為毛孩籌款，又於一天內助養69了隻身體有缺陷的毛孩，將這份別具意義的生日禮物送給Ian。

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賣旗籌款

今年為響應「Paint The World ． Spread Your Love」的慶生主題，Hellosss除了在九龍灣國際展貿中心舉行為期十天的Ian生日慈善展覽，IFC於前日出Hellosss同伴義工隊參與SAA於本月4日舉辦的賣旗日，在屯門、大埔、荃灣及將軍澳賣旗，活動收益將全數撥作支付會內動物診金及醫療費用。

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助養毛孩

Hellosss昨天（5日）還與保護遺棄動物協會（SAA）合辦「SAA x Hellosss毛孩助養計劃」，由SAA派出義工到場設置一日限定的助養站，配合Ian在6月9日生日，安排69隻毛孩供在場人士助養。每名18歲或以上的成年人最多可以助養1隻毛孩，一年助養費用為港幣1,188，助養期必須最少一年。

成功申請成為助養者，除了可以得到SAA定期提供的毛孩最新消息外，還可以在歌迷會準備的助養計劃生日相簿上簽名留念。而該相簿是歌迷會送給Ian的其中一份生日禮物，相當別出心裁。

由於SAA現時收留的毛孩當中有部分是身體有缺陷或存在健康問題的，牠們大多沒有人願意收養。機構秉持「動物應享有生存權利」的信念，願意照顧牠們直至終老，但要將理念實踐並持之以恆，SAA需要一筆龐大的費用支持。助養者將會收到其助養的毛孩近況及照片，同時SAA亦歡迎助養者來訪，探訪受助養的毛孩。

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繪製巨大生日卡

IFC特意邀請本地著名插畫師皮忠繪製街頭油畫，並由Hellosss協助上色，製作成巨大生日卡。

皮忠花了約十天時間構思和繪畫初稿，壁畫以慶祝Ian 29歲生日為主題，且加入與其生活相關的元素，包括其愛犬雞髀和代表動物樹熊，牠們的服飾更是取材自Ian最新單曲《Got U》MV中的造型。

畫中的地球則是寓意Ian在全球多個地方擁有歌迷會，一同為他慶生。

最令皮忠驚訝的是Hellosss包括小朋友的畫功也不錯，而壁畫將會由今天起在上環荷里活道180號展出至6月12日。

撰文 : TOPick柴犬出動

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