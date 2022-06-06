【減肥大作戰】38歲兩孩媽媽產後暴肥　半年激減73磅靠8大習慣瘦身

▲ 內地網紅分享減肥秘訣。

不少媽媽產後都面對身材走樣的問題。內地一名育有2孩的38歲網紅媽媽，近日就在社交平台分享自己的減肥秘訣，她誕下幼子後開始暴肥，體重一度飆升至188磅，樣貌身材均「暴走變形」。不過，她在幼子戒母乳後，決心減肥，並以健康生活習慣，及一套瘦身營養餐單，加上做運動，短短半年內激減73磅至現時的115磅，身材已恢復到產前狀態，更充滿少女味。

內地社交平台小紅書的博主（Blogger）梅子姐姐，早前分享減肥成果。雖然38歲，但半年努力減肥之下，她的體重，已從產後的高峰期188磅，激減至115磅。其外貌更如同逆齡回春，重拾少女氣質。身為2孩母親的梅子姐姐身高1.68米，她透露，產後體重直線飆升至近200磅；坦言當時「真的是不懷孕永遠不知道自己能醜成啥樣」，惟她在兒子斷奶後，決心減肥，最終回復少女身形。

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梅子姐姐減肥心得，包括食譜、運動習慣和8個健康生活習慣。

減肥食譜

早餐：低碳水主食＋優質蛋白質＋膳食纖維或維他命

食物建議：早起後先喝一大杯暖水，食物可包括一隻雞蛋（烚／煎皆可）、一杯牛奶／無糖豆漿／無糖乳酪／黑咖啡，以及一份全麥多士／法包／燕麥片。

維他命方面，攝取來源為水果，例如蘋果、車厘茄、士多啤梨、藍莓、柚、奇異果、布冧等，盡量選擇低糖水果，而且進食分量不能太多。

午餐：低碳水主食＋優質蛋白質＋膳食纖維

食物建議：一份肉類（魚／牛／雞／鴨／蝦）、一份烚菜（西蘭花／蘑菇／秋葵／娃娃菜／冬瓜／生菜／番茄／蕃薯葉／青瓜／菠菜／各種綠葉蔬菜），以及一份主食，例如粟米、蕃薯、紫薯、南瓜、蕎麥麵、意粉、雜糧飯等，要少油少鹽。

若不愛吃烚菜，可加少許調味料增加風味，例如豉油、辣椒、醋或蒜泥。

晚餐：優質蛋白質＋膳食纖維

食物建議：和午餐一樣，不過分量要減少；晚上盡量少吃運動習慣

運動習慣

在減肥初期，她不建議立即做過量運動，可先從飯後散步一小時開始，待身體適應後才做其他運動，例如慢跑或跟做網上健身操影片，循序漸進，

「太瘋狂過量的運動，反而會增加食慾讓胃口超好。就算你意志力很強，身體長期處於超負荷的狀態下也很難堅持，結束運動後反而會反彈。」

8大好習慣

1. 多喝水，每天保證攝取2,000毫升的水，幫助排毒通便，提高代謝。

2. 吃飽就停，不要讓自己吃滯。

3. 細嚼慢嚥，每口食物緩慢咀嚼30次以上。

4. 一定要吃澱粉類主食，可少吃但不能不吃，否則會經期紊亂。

5. 毋須每天都磅重，減少關注體重數字，多關注身體自身變化。

6. 飯後別只坐著，宜靠牆站或散步15分鐘。

7. 晚上11時前上床睡覺，「睡眠才是成本最低的美容減肥法」。

8. 水果糖分太高，勿將水果代替晚餐，也盡量不要榨果汁飲。

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最後，她表示減肥時保持正向及愉悅的心態，而且一定要堅持，就能成功在望。

（減肥方法的成效或因人而異，如有任何疑問，建議先諮詢醫生及營養師等專業人士意見）

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責任編輯：王明芳