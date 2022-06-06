【靚太安樂窩】80後夫婦打造非傳統開放式廚房　流動書房隔間解決作息不一問題

▲ 80後夫婦居於西半山樂賢閣684呎單位，把廚房改為非傳統廚房。

要在家工作，夫婦二人作息卻不相同，可以如何解決？TOPick找來了設計公司「Jason Lie Interiors」的設計師Jason分享了位於西半山樂賢閣684呎，一對80後夫婦居住的單位，Jason不但解決了他們作息不一的問題，還設計出非傳統的開放式廚房，花了$90萬打造外國感木系家居。

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非傳統開放式廚房

這對夫婦嚮往外國生活，喜歡外國的格調，喜歡招呼朋友之餘，還喜歡下廚煮食。為了有更大的廚房空間，Jason把原有的傳統廚房去除，改建為有中島的開放式廚房。喜歡木系感的夫婦，要求客廳及廚房位置以木系設計，與客廳連貫，設計成同一格調，增加整體的互動性。

廚房位置改變增加了裝修難度，在裝修過程中要配合來去水位置及抽風系統，所以解決喉管走向是重要的一環。

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中島位置還可以延伸為一張飯台，拉出底層的面板以作用餐，可以招待更多朋友用膳，而物料的選擇亦很重要，為了可以增加耐用性，Jason選用了不易舊化的物料設計中島。

又耐用耐刮的物料設計中島，讓屋主可以用得安心又放心。

客廳方面，電視機左右兩邊設有條子門，而且對稱均等，令其比例更大更闊。右邊為儲物室，左邊為飾物櫃，讓屋主可以擺放飾物，解決儲物需要。再利用深木色傢俬作配搭，增加空間的視覺效果。

休息＋工作兩者兼備

為了增加空間感，Jason以玻璃躺門隔間出書房，讓夫婦二人可以一起工作。由於作息時間不同，Jason在衣櫃之間設計出隔間躺門，開放式書房可以隨時獨立出睡房及書房的空間，房間位置有另一個出口可以出入，工作時不會打擾及影響另一半休息。睡床後的牆身還做了花線，不會過於單調。

解決二人工作時間不同的問題，又可以有工作的獨立空間。

廁所設計亦以簡單為主，簡約利用銅色及米白色碠瓷磚作配搭，企缸位置還設有業主的要求「有得坐」，沒有花巧的設計都能夠突顯出外國風格。

中島設計小貼士

Jason指現時流行中島廚房的設計，大家要留意傳統廚房未必能夠做到中島，要配合這個設計，大家就要留意喉身，法規上是否可以滿足這個要求。另外中島的比例及呎吋要特別留意，因為中島比例會影響生活動線，考慮中島的位置及走動的空間是否足夠，才可以發揮中島功用。

而用料亦要慎重選擇，開放式廚房的油煙始終會影響傢俬，要選擇不易舊化及耐用的物料去製造中島，以免加快損耗。

工程詳情：

設計及裝修公司：Jason Lie Interiors Ltd，設計師：Jason

裝修時間：4.5個月

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責任編緝：蕭雅文