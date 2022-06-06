【試當真】游學修岑珈其即席清唱答謝Fo毛　陳穎欣簽約成旗下藝人【多圖】　

網上平台試當真一直人氣高企，早前推出NFT亦掀起一陣熱議，網上意見兩極。而試當真為答謝眾購入其NTR的持有人（ Fo毛），於是在昨晚（6月5日）的《試當真實體謝票場》，首次與NTR持有人面對面交流。

出席人士包括試當真3位主創游學修（阿修）、蘇致豪（蘇豪）、許賢，以及7位成員：陳苡臻（Jessica）、倪安慈（阿慈）、吳家忻（Kayan9896）、林家熙（Locker）、岑珈其（Kaki）、陳穎欣（Yanny）及潘宗孝（Ernest）齊現身。

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謝票場因疫情延期

過去試當真的謝票場都在網上進行，但昨晚的《試當真實體謝票場》讓約400位Fo毛可於大銀幕欣賞試當真的多齣劇場短片外，更可置身現場參與謝票場直播。

其實活動原訂於5月舉行，卻因疫情及種種原因延至6月，阿修道：「受疫情影響，都擔心幾時搞到，但好彩多謝政府開放返啲，而家可以現場搞，開心死，而且仲可以食爆谷，唔使戴口罩。今日可能有啲混亂，始終第一次，希望各位多多包涵。」

但表示事前已做足準備：「例如到現場技術上嘅測試，又同唔同工作人員試一次唔同嘅execution（執行）。不過我哋都算On schedule，就如開賣NFT前所講，戲院一開返籌備謝票場。」

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用NTR打擊黃牛

有別於一般謝票場，今次《試當真謝票場實體版》首創以NFT做門票。

阿修指出當中優點：「一來私隱度高，二來可以轉手，嚟唔到都可以放俾人去睇。因為每個月都會發生呢件事（謝票），慢慢用到NFT嘅可能性，好大滿足感。嚟緊舞台劇因為關乎售票網，NFT就好似換票證，可以換返E-Ticket，但同樣唔再需要實體門票。」

被問到這是否可杜絕黃牛，阿修稱：「黃牛就係令想睇嘅人要喺出面買非法貴飛，NTR嘅人可以優先免費有最貴飛，確保有得睇，睇唔到亦可以轉讓。冇 買 NFT 嘅亦有公開售票可以買到。 」

重啟「編劇試當真」



而昨晚直播期間，阿修透露因《共享擔遮》一片因未趕及過電檢而不能放映，但無損心情，更說：「今次係第84周，將件事帶返嚟戲院搞謝票場，絕對係一件盛事。」

他還透露Channel將重啟「編劇試當真」，任何人都可投稿，並交由NTR持有人投票選出心水劇本，試當真將會每個月拍攝一條，成為試當真影片：「到時大家就知道拍片有幾艱難。」

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阿修珈其開金口

昨晚現場觀眾的興奮程度也不遜於阿修，全晚不停要求他唱歌，結果抵受不住觀眾的熱情，阿修獻唱了羅志祥的《精舞門》。而昨晚的謝票岑珈其也在觀眾起哄下，被要求唱出他曾在組合PlayTime年代唱過的《說說》，為全晚的謝票場掀起高潮。



此外，多位演員也公布他們的新動向，其中Yanny公布簽約試當真藝人，但經理人公司合約不變，兩間公司將以合作模式進行，話雖如此， Yanny也說：「我已經流住試當真嘅血。」以表忠心。

▲ 岑珈其開金口唱《說說》。

叫吳家忻練定歌

至於Locker、Jessica及阿慈將首度參與舞台劇《一個舞台上不能接受的吻》。而Kayan9896亦推出新歌《Not Too Close》，昨晚亦於戲院內放映該MV。

可是她因忙於在戲院外拍攝發相，錯過在大銀幕欣賞MV的機會，但眾人均表示下次實體謝票場，會相約起哄要求她獻唱，更著Kayan9896要練定歌喉呢！