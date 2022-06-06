【學校疫情】學校錄204宗陽性呈報　3間學校部分班別需停課

本港第五波疫情持續，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君和醫院管理局總行政經理（質素及標準）劉家獻今日（6日）下午出席記者會，交代最新疫情。

張竹君表示，學校今日錄204宗陽性個案，分別來自147間學校。張竹君指，經調查有數間學校需要停課，包括九龍塘方方樂趣英文小學呈報了12宗個案，影響了4個班別，當中小五F班有6人確診、小二F班有3人確診、小四H班有2人確診，衞生署建議以上班別停課至下星期，另外小四F班有1人確診。這12宗個案有部分人，曾在6月3日下午3時至5時參加一個籃球班，籃球班有6名學生當中4人已確診，另外2名學生需家居檢疫。

香港浸會大學附屬學校王錦輝中小學早前法文班有爆發，今日再增3名密切接觸者染疫，早前已要求法文班停課；福榮街官立小學小四C班有4名學生染疫，已建議上述班別停課數天；而寶血會上智英文書院爵士舞班群組多1宗確診，為正在家居檢疫的學生。

張竹君指，雖然今日學校今日呈報204宗個案，但分別來自147間學校，即是大部分學校都是呈報1至2宗個案，有小部分學校有較多個案，衞生署需要逐一了解，但通常分布在不同班級，沒有明顯關係。由於社區個案近日有所增加，學校個案增加亦是反映趨勢，相信學校未有爆發情況。

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記者：李榮忠