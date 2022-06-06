【群組個案】新增2宗疑染BA.2.12.1個案　Café Crêpe員工疑被麥當勞群組患者傳染

▲ 衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君。（曾耀輝攝）

本港今日（6日）增543宗確診，社區出現多個感染群組，衞生署衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，多2宗懷疑OmicronBA.2.12.1個案。麥當勞群組居太古城翠湖臺鄱陽閣的一家人，曾在5月29日到訪威靈頓街15B的Café Crêpe，Café Crêpe一名員工其後6月2日檢測陽性，而他當日有當值，懷疑麥當勞群組相關，懷疑為OmicronBA.2.12.1個案。

另外一宗，涉染OmicronBA.2.12.1變種病毒株70歲婦居太古城高山台怡山閣的家人，相信是相關個案。

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記者：李榮忠