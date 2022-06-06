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【快測覆檢】當局覆檢300宗6月3日呈報個案　25%涉陰性或拒交樣本

社會 16:32 2022/06/06

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（林宇翔攝）

本港今（6日）增543宗確診，近日快測及核酸檢測陽性個案均較之前偏高，衞生防護中心傳染病處主任張竹君出席疫情記者會時表示，當局覆檢6月3日的300宗快測陽性呈報，發現只有225宗確為陽性個案，其餘75宗為陰性或拒絕提交樣本覆查，佔25%。

張竹君表示，拒交樣本的個案，部分是不應門或指聽不到電話，有機會本身並非陽性個案，或在較早前確診希望補報，這些個案將會刪除，她重申若故意欺騙或呈報虛假信息，當局可採取法律行動。

確診數字及學校個案較早前上升，張竹君表示，疫情過去一周有上升趨勢，料與放寬社交距離措施有關；另距離第五波疫情高峰的2至3月已有一段時間，部分人的免疫力開始下降，社區人流擠活動也增加，會較容易感染。她又提到，據其所知現時已有1至2人在染疫3個月後再二次感染。

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記者：黃小冰

 

 

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