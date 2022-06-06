【童樂居】保護兒童會轄下童樂居去年發生虐兒事件　社署扣減該會180萬撥款

▲ 保護兒童會轄下童樂居去年12月發生虐兒事件，社署扣減該會180萬撥款。（資料圖片）

被揭發連串虐兒事件的香港保護兒童會轄下「童樂居」，至今已有逾8成前綫員工被捕及離職，機構3月底啟動為期9個月的服務重整計劃，以全新管理層及專業團隊「搶救」童樂居。

不過，根據社會福利署指引如有任何受資助的非政府機構未能按有關規定達至合理的服務表現水平，社署可考慮終止或扣減撥款。

社署今日（6日）表示，由於香港保護兒童會轄下的「童樂居」屬社署津助的住宿幼兒中心，在去年12月發生虐兒事件，嚴重違反服務質素標準有關保護服務使用者免受侵犯的要求。基於多名兒童被安排入住醫院接受檢查，期間「童樂居」沒有為他們提供所需的住宿服務，因此社署決定扣減香港保護兒童會的撥款，涉及金額約港幣180多萬。

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責任編輯：李榮忠