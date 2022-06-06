【酒吧群組】LINQ及Shuffle酒吧再多31人染疫　基因分析料涉本地流行病毒株

▲ Shuffle酒吧。（譚以諾攝）

本港今（6日）增543宗確診，酒吧群組持續擴大。衞生防護中心傳染病處主任張竹君表示，LINQ及Shuffle兩個酒吧群組再多31人染疫。

中環LINQ再多15人染疫，累計共93宗確診，年齡介乎17至60歲，32人在5月27日到訪，54人5月28日到訪，7人在兩日都有到訪。

Shuffle則再多16人染疫，涉及14名客人及2名員工，累計79名顧客及6名員工染疫，涉47女38男。

張竹君表示，初步就45個LINQ的個案及28個Shuffle的個案做基因分析後顯示，沒有L452Q變異，料涉及本地流行病毒株。

張竹君又指，Zentral及Iron fairies酒吧距離爆發已超過2星期，若有顧客或員工最近檢測陽性，也難分辨是在社區或是在酒吧感染，兩間酒吧的確診數字統計至昨日，中心已截數。

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記者：黃小冰