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【聲生不息】李克勤解說《飛花》歌曲故事　跟楊千嬅對決不重勝負

娛樂 15:32 2022/06/06

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李克勤跟楊千嬅兩隊對決。

《聲生不息》第7集最後一場對戰由兩隊隊長李克勤及楊千嬅對決。楊千嬅以鄭秀文的《如何掉眼睙》出戰，而李克勤則以自己其中一首代表作《飛花》迎戰，克勤在比賽前則道出關於歌曲《飛花》的一個小故事。

原來《飛花》來來歌名是《皮鞋》，克勤解說：「《飛花》這首歌很好笑的，我的好朋友就是陳少琪老師，他第一稿就是……不是《飛花》，是《皮鞋》。」

陳少琪表示，當時寫《皮鞋》的主題就是說一個男生跟一個女生分手之後，他就孤獨地留在家裏，從此不想出門。克勤在錄音棚看到歌詞之後，第一時間否定了他的歌詞，「陳少琪老師，你可以寫一個畫面比較……比較美的東西嗎？那個《皮鞋》太有血有肉了。」而陳少琪對此亦非常配合，於是《飛花》由此而生。

兩隊的隊長對決。

克勤認為歌名跟畫面是非常重要，「我覺得《飛花》這首歌，就是那種『嘩！飛花！』嘩，明明就是下雪，為甚麼要變成『飛花』呢？我還未聽歌我已經覺得很浪漫，就是那種厲害。」他更溫馨提示大家，如果要聽李克勤的話，不一定要聽《月半小夜曲》，「我覺得《飛花》也是不錯的選擇。」

此外，克勤於《聲生不息》每次唱的和音都令觀眾讚嘆不已，這次克勤演出時，台上出現了兩個克勤，自己幫自己唱和音，都是克勤的構思。「我同《聲生不息》製作團隊講，舞台上呈現兩個李克勤，對於我同《聲生不息》的舞台都係一個好新的嘗試。」

克勤心情變緊張。

二人演唱過後，被問到是不是很緊張或者很大壓力，克勤笑說自己本來不緊張，因為隊伍一直在輸，「後來我們的隊友就一直都看着我，我就開始有一點緊張了。」

對於這場對決的勝負，克勤認為二人在香港也沒有太多同台演出的機會，這次的合作或對決，只要大家喜歡就好，「千嬅是一個我非常尊重的一個歌手，其實我們在香港碰面的時間也不是很多，在舞台上面也沒有這樣的一個合作，或者是對戰過，所以也算是我們的第一次，希望大家會喜歡。誰勝誰負都無所謂。」

最新影片：林凱恩訪問

撰文 : TOPick柴犬出動

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