【候任特首】李家超：「管治」須具備風險管理的憂患意識　沒有國安就沒有繁榮穩定

▲ 候任特首李家超在報章撰文，提出管治的4個要點。（資料圖片）

候任特首李家超提出「管治」的4個要點，包括必須具備風險管理的憂患意識，居安思危，防患於未然。他說，沒有國家安全，就沒有繁榮穩定。維護國家的主權、安全和發展利益是國民責任。只有在社會安定平穩的環境下，才可以推動經濟的長足發展，確保「一國兩制」行穩致遠。

李家超在《文匯報》以「萬眾一心同開新篇」為題撰文，回顧過去公職生涯。李家超表示，「管治」要點包括必須要有迎難而上的精神，不畏艱辛，找出解決困難的方法；其二，要重視執行的結果，在每一次行動中，必須思慮縝密，策劃周詳，以求達到行動的目標。

第三、建立團隊精神的重要性，以整體利益為依歸，不計較個人得失，各司其職，各展所長，互相配合，互補不足；第四、必須具備風險管理的憂患意識，居安思危，防患於未然。他形容，這4點可廣泛應用於不同範疇的管治，以提高管治效率、質素和水平。

另外，他又提及在保安局的9年間，香港社會出現了一連串抗拒「一國」的行動，包括反國民教育、「佔領中環」違法行動、旺角暴動、反對西九龍高鐵站「一地兩檢」，以及2019年的修例風波。他稱，這些行動借抗爭或示威之名，阻撓特區政府施政，排斥內地，以「兩制」抗拒「一國」。

李家超續指，過去3年，香港克服了重重困難，取得來之不易的安定局面，建立了「愛國者治港」的管治力量。他形容，未來5年是新選舉制度獲得實踐的5年，是香港由治及興的關鍵5年，是香港市民一起再創高峰的重要時刻。

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責任編輯：陳葆琳