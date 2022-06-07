【校長專欄】小斑鳩暴雨下離世作生命教育　校長：學習感恩及珍惜眼前人

▲ 同學手寫心意卡為小鳥送上祝福。

不知道各位家長對於復課後的教育，有什麼看法?太過著重學術?太過輕鬆?我去過一間學校參觀復課，聽過一個看似信手拈來的生命教材題材，在這個「後疫症時期」可說是別具意義，這間學校出現了一個雀巢，裡面有兩隻蛋孵化出兩隻小鳥BB，成為全校小朋友每天的熱話。

這一家鳥兒，名為珠頸斑鳩，同學表現得相當興奮迎接新生命，每到小息去探望一家三口，還會呼喚大小斑鳩朋友，充滿童真的快樂。

學校就藉母親節，透過校園電視廣播，教導學生明白雀媽媽，亦教佢哋探雀仔時要注意的事項。自此，學生自律得多了，還會互相提醒叫大家安靜啲，不要騷擾雀媽媽一家。學生依然每次行過就會去探鳥之家，其他級同學亦每次經過也會望一望鳥巢的情況。

不過，好景不常，大家還記得5月初連場暴雨嗎？風雨前夕，學校上下都惦念著如何保護這「鳥之家」之際，樹上的兩隻鳥BB被大風吹倒在地上。大家馬上進行搶救行動，為小鳥保暖、想辦法鞏固、保護鳥巢、觀察鳥媽媽的蹤跡等。在老師們用盡方法下，其中一隻鳥BB已放回巢中，鳥媽媽亦已回巢繼續照顧牠，可惜的是，另一隻未能救回。幾天後，另一隻小鳥也不幸掉下。

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學校訓輔組重新編輯教材，學生返校後隨即進行特別早會，向學生講述小斑鳩一家的經歷，關顧及安撫同學情緒，鼓勵同學珍惜生命，表達愛意與關懷。肯定有不少學生表示哀傷，明知已「雀去樓空」也會去探望個空巢，心中充滿各種疑問，老師藉此向學生解釋生命的定律。學生也透過心意咭，表達對斑鳩鄰居的關懷及問候，也送上祝福。

這間就是保良局雨川小學，校長蔡曼筠，她說：「相信這是上天賜予雨川，最佳的生命教育，我們過去經歷的疫情，同樣是無情奪去生命，有時人力也無法扭轉或改變。」她說：「小斑鳩一家，讓學生感受親人的愛，藉此學習感恩及珍惜眼前人，對自己父母養育之恩一定別有一番體會。」

香港電台第一台《我們不是怪獸》

「梁永樂-怪獸爸爸and friends」

周日晚十點新聞後播出

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責任編輯：王明芳