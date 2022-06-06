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【貼士學問】Staycation一點小費大大學問 資深空姐拆解小費不能付硬幣原因

休閒消費 18:58 2022/06/06

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熱門 香港小姐 超市大搜查 尋人記II 1萬消費券 MIRROR演唱會 靚太安樂窩 特首選舉 升中面試 小一派位 校長專欄

你們會在離開酒店時，在房間留下一點小費嗎？

這兩年，許多香港人到本地酒店Staycation。今天問大家一個問題：你們會在離開酒店時，在房間留下一點小費嗎？

你或會說：「我知道外國酒店的服務員會收小費，在香港，入住酒店也需要付小費嗎？」「無論我入住甚麼國家的酒店，從來沒付小費。我付的房租不是已包括稅金和服務費嗎？」「我以為日本、韓國、新加坡和台灣等亞洲國家都不用付小費，歐洲和美國才需要。」

有人認為付小費是對服務員的一種欣賞，不是必然的責任，所以隨心而行便是。

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在歐洲和美國，特別是餐廳，顧客必須付服務小費，金額是消費的10%至15%。舉例，午餐帳單顯示為20美元，你便要付22至23美元。如果你隨意放下一兩元美金作為打賞，服務員肯定馬上板起面孔，甚至請你把小費拿回，以表示他們的不屑。

乘坐酒店專車，如司機要為你搬運行李，便應為每件行李付大約港幣10元的小費予司機。酒店服務員為你運送行李上房，也應付相同的小費。

若入住酒店數天，每天也需服務員為你清潔房間的話，最好每天把折合大約10至20港幣的當地貨幣，放在當眼處如電視機前，並寫上一張便條：「謝謝你為我清潔房間和更換床單」，不要輕看這點小費，它會讓你的房間特別明亮整潔。離開酒店時，可放下一點小費，薪金卑微的服務員會非常感謝你的心意。

「 小費能否付硬幣？」

最好不要。在許多國家，人們都習慣把硬幣施捨予路邊的流浪漢和乞丐。為免服務員感覺受辱，你可以付該國小面額的紙幣，或以一元美元紙幣代替。

撰文 : 藍海寧

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